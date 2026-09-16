Владимир Путин обратится к россиянам с важным заявлением

Путин 16 сентября обратится к россиянам с заявлением

Президент России Владимир Путин 16 сентября в 18:00 по московскому времени обратится к гражданам страны в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной думы. О предстоящем обращении главы государства сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2026 года и будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 число. В них впервые примут участие граждане, проживающие в Донбассе и Новороссии.

Одновременно в регионах пройдут другие избирательные кампании. В частности, состоятся выборы в законодательные органы власти 39 субъектов Российской Федерации, а также будут определены высшие должностные лица в семи регионах путем прямого голосования и в трех — через региональные парламенты.

Всего в рамках избирательной кампании планируется распределить около 23 тысяч мандатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке организовали досрочное голосование для моряков на выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания региона. Свои голоса отдали более пяти тысяч человек, находящихся в море на пограничных кораблях, рыболовецких и транспортных судах. По данным краевого избиркома, голосование прошло на 91 из 104 избирательных участков, созданных на судах.

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