Песков: дата визита Пашиняна в Россию пока не определена

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 53 0

В Кремле пока не называют дату возможной поездки армянского премьера в Москву.

Пашинян пока не определился с визитом в Россию

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не имеет согласованной даты визита в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, определены ли сроки поездки.

Ранее, 7 сентября, Песков сообщал, что Пашинян и президент России Владимир Путин планируют обсудить в Москве возможный референдум и дальнейший путь развития республики.

Также 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируются. Песков также рассказал о встрече Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, открытая встреча показывает, что Москва и Вашингтон сохраняют рабочие и доверительные контакты.

Он добавил, что договоренности, достигнутые во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже, будут учитывать при дальнейших обсуждениях конфликта на Украине.

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