Оверчук: ситуация с Арменией заставляет страны ЕАЭС оценивать экономические риски

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Ереван не хочет покидать Евразийский союз, но сближается с ЕС.

Как ситуация с Арменией влияет на ЕАЭС

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Оверчук: в Армении хорошо понимают преференции от членства в ЕАЭС

Ситуация с Арменией подталкивает страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к оценке рисков. Об этом завил ТАСС вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Для государств — членов ЕАЭС могут возникнуть определенные экономические риски, которые также необходимо оценивать. Собственно, очевидно, в таком ключе будет вестись разговор во время Высшего Евразийского экономического совета, если главы государств, конечно, пожелают обсуждать эту тему. Поэтому есть очевидные риски, их надо оценить», — уточнил Оверчук.

При этом он подчеркнул, что одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза невозможно. И в Ереване понимают всю сложность ситуации.

Насколько известно, Армения активно ведет работу по переходу на европейские стандарты и технические регламенты, отметил вице-премьер.

Однако покидать ЕАЭС это государство пока не планирует, так как власти страны хорошо понимают всю выгоду Евроазиатского союза. Например, объем предоставляемых преференций и объем торговли с другими членами ЕАЭС. Последнее стало возможно в том числе и благодаря нулевым таможенным пошлинам, и гармонизированным стандартам и техническому регулированию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия может приостановить соглашения с Арменией по топливу и алмазам. Такое решение Москва может принять в одностороннем порядке, если Ереван и дальше продолжит движение в сторону вступления в Евросоюз.

