В Севастополе в результате атаки ВСУ повреждения получили 30 домов

В Севастополе при ночной атаке ВСУ повреждены 30 многоквартирных и частных домов

В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в мессенджере МАКС.

«Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города», — говорится в публикации Развожаева.

По информации властей, в муниципальные комиссии уже поступило 120 обращений от жителей: 75 из них связаны с повреждениями квартир и домов, еще 45 — с автомобилями. Наибольший урон получил восьмиэтажный жилой дом на улице Ластовая, 7. Там выбиты стеклопакеты, повреждены балконные конструкции, рамы, а также пострадал фасад здания.

С раннего утра муниципальные комиссии начали поквартирные обходы, чтобы оценить масштаб разрушений и пообщаться с пострадавшими жителями. Людям, чье имущество было повреждено, будет оказана необходимая помощь.

Ночью ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами. Силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега. По предварительной информации, пострадавших нет

