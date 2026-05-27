«Люди ненавидят людей»: Егор Крид о травле блогера Лерчек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

В сети все еще не утихают дискуссии по поводу того, действительно ли Чекалина больна раком.

Егор Крид — о травле больной раком блогера Лерчек

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Егор Крид: соцсети провоцируют травлю в адрес блоге Лерчек

Певец Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин. — Прим. ред.) объяснил, почему люди травят блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом артист рассказал в интервью журналу МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ*.

По словам Крида, после встречи с Лерчек он вновь убедился, что люди часто болезненно воспринимают чужой успех и особенно активно обсуждают чужие трудности. Блогер рассказала музыканту о травле и негативе, с которым ей приходится сталкиваться в сети.

«Люди желают ей смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время… Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — сказал Егор Крид.

В беседе с главным редактором Алеко артист также вспомнил историю телеведущего Павла Воли. По словам певца, еще до широкой популярности юморист сталкивался с негативом со стороны знакомых после переезда из Пензы в Москву и начала карьеры в Comedy Club.

«Я спрашивал, почему у них такое мнение. Никто не мог мне ответить. <…> Говорили, что в школе он вел себя плохо и изменял условной „Наташке“. Все это была чушь. Его просто не любили за то, что у него получилось», — заявил экс-наставник шоу «Голос. Дети».

В сети все еще не утихают дискуссии по поводу того, действительно ли Лерчек больна раком или же это такой циничный способ избежать тюремного заключения. Блогер не раз отмечала, что ей морально тяжело дается читать такие претензии в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лерчек показала подписчикам выписной лист в доказательство ее лечения от рака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Память начала подводить? Какое серьезное заболевание скрывается за забывчивостью
16:48
Устроивший ДТП нижегородский мажор получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство
16:31
«Люди ненавидят людей»: Егор Крид о травле блогера Лерчек
16:17
В Севастополе в результате атаки ВСУ повреждения получили 30 домов
16:12
Оверчук: ситуация с Арменией заставляет страны ЕАЭС оценивать экономические риски
16:08
«Хорошо работаем»: учитель из колледжа Старобельска о попадании в «Миротворец»

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Семьи убитых на Кубани аниматоров потребовали пожизненного срока для обвиняемых
Звездный алкоголизм: кто смог завязать, а кто продолжает прикладываться к бутылке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео