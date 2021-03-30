Первые кадры из элитного поселка в Подмосковье, где мужчина открыл стрельбу
В настоящий момент он отпустил дочь и внука, оставив одного мужчину в заложники.
Фото, видео: Depositphotos / FrameAngel; 5-tv.ru
Спецназ продолжает переговоры с мужчиной, который открыл прицельный огонь из коттеджа в подмосковном элитном поселке Новые Вешки под Мытищами.
Известно, что инцидент произошел утром, когда к 61-летнему Владимиру Барданову пришли сотрудники полиции в рамках оперативной разработки. Завидев правоохранителей мужчина бросил в них две гранаты и открыл прицельный огонь.
В этот момент с ним в доме находились дочь, внук и еще один человек, личность которого неизвестна. Позднее в ходе переговоров ребенка и женщину он отпустил.
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