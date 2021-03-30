Первые кадры из элитного поселка в Подмосковье, где мужчина открыл стрельбу

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 241

В настоящий момент он отпустил дочь и внука, оставив одного мужчину в заложники.

Фото, видео: Depositphotos / FrameAngel; 5-tv.ru

Спецназ продолжает переговоры с мужчиной, который открыл прицельный огонь из коттеджа в подмосковном элитном поселке Новые Вешки под Мытищами.

Известно, что инцидент произошел утром, когда к 61-летнему Владимиру Барданову пришли сотрудники полиции в рамках оперативной разработки. Завидев правоохранителей мужчина бросил в них две гранаты и открыл прицельный огонь. 

5-tv.ru

В этот момент с ним в доме находились дочь, внук и еще один человек, личность которого неизвестна. Позднее в ходе переговоров ребенка и женщину он отпустил.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.70
-0.13 88.88
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
Открыл огонь и бросил гранаты: что известно о стрелке из Подмосковья?
14:58
Военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил второй полет — видео
14:44
Беспрерывная автоматная очередь: стрелок в Подмосковье отказался сдаваться
14:23
Спецназ начал штурм дома в Подмосковье, где находился стрелок
14:23
ТОП-5 диет звезд, которые похудели до неузнаваемости
14:09
Бронеавтомобиль спецназа «Тигр» прибыл на место стрельбы в Подмосковье

Сейчас читают

Марафонцы: Мужчины каких знаков зодиака бьют рекорды по длительности любовных утех
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон
Время перемен и Солнце в Овне: астропрогноз на апрель 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака