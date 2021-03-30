Видео: как прошли похороны Александра Липницкого в Подмосковье

В Московской области в селе Аксиньино прошло прощание с трагически погибшим основателем группы «Звуки Му» Александром Липницким. Церемонию отпевания музыканта посетили многие его звездные коллеги — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Стас Намин, Григорий Лепс и другие. Также на похоронах Липницкого присутствовал известный журналист и писатель Артемий Троицкий, который был близким другом музыканта.

Священник провел отпевание, несколько близких друзей сказали пару слов о нем, а затем процессия проследовала на поминки. Это мероприятие состоится сразу в двух местах — в кафе «Дача» и в галерее «Гараж», рядом с которой и погиб Липницкий.

Основатель «Звуков Му» ушел из жизни неожиданно и трагично. Музыкант и телеведущий утонул в Москве-реке 25 марта, во время прогулки со своим любимым питомцем — золотистым ретривером. Собака внезапно провалилась под лед. Липницкий бросился в воду за ней и утонул сам. Тело музыканта смогли найти только через два дня. Судьба животного осталась неизвестной.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Учился на журналиста в МГУ. Вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983 году — в коллективе он играл на бас-гитаре. Сотрудничал со многими рок-группами, организовывал фестивали. С начала 1990-х работал телеведущим. В течение всей жизни он занимался музыкальной критикой и журналистикой. Близко знал Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Александра Башлачева. Кроме того, Липницкий приходился внуком заслуженной артистке РСФСР Татьяне Окуневской.

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