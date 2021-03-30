Видео: как прошли похороны Александра Липницкого в Подмосковье

|
Екатерина Бородина
Эксклюзив 1 006

Основатель «Звуков Му» трагически погиб 25 марта, утонув в Москве-реке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

В Московской области в селе Аксиньино прошло прощание с трагически погибшим основателем группы «Звуки Му» Александром Липницким. Церемонию отпевания музыканта посетили многие его звездные коллеги — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Стас Намин, Григорий Лепс и другие. Также на похоронах Липницкого присутствовал известный журналист и писатель Артемий Троицкий, который был близким другом музыканта.

Священник провел отпевание, несколько близких друзей сказали пару слов о нем, а затем процессия проследовала на поминки. Это мероприятие состоится сразу в двух местах — в кафе «Дача» и в галерее «Гараж», рядом с которой и погиб Липницкий.

Основатель «Звуков Му» ушел из жизни неожиданно и трагично. Музыкант и телеведущий утонул в Москве-реке 25 марта, во время прогулки со своим любимым питомцем — золотистым ретривером. Собака внезапно провалилась под лед. Липницкий бросился в воду за ней и утонул сам. Тело музыканта смогли найти только через два дня. Судьба животного осталась неизвестной.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Учился на журналиста в МГУ. Вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983 году — в коллективе он играл на бас-гитаре. Сотрудничал со многими рок-группами, организовывал фестивали. С начала 1990-х работал телеведущим. В течение всей жизни он занимался музыкальной критикой и журналистикой. Близко знал Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Александра Башлачева. Кроме того, Липницкий приходился внуком заслуженной артистке РСФСР Татьяне Окуневской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал пять фактов о жизни музыканта Александра Липницкого.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.70
-0.13 88.88
-0.47
Время новых начинаний: что ждет знаки Восточного гороскопа в апреле?

Последние новости

2:24
Артисты из РФ посмеялись над уголовным преследованием со стороны Украины
1:56
Секретный код: странный твит американских военных напугал мир
1:27
«Девять лет нежности и тепла»: Кристина Орбакайте трогательно поздравила дочь
0:58
«Бунтарем никогда не был»: одноклассник рассказал о детстве мытищинского стрелка
0:41
Путин заявил Макрону и Меркель о готовности РФ возобновить связи с ЕС
0:29
Голливудская актриса Кирстен Данст объявила о второй беременности

Сейчас читают

День памяти святителя Кирилла: что можно и нельзя делать 31 марта
Британские истребители пытались перехватить российский Ту-160 над Северным морем
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон
Время перемен и Солнце в Овне: астропрогноз на апрель 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака