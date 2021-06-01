Давай останемся друзьями? Как категорически нельзя расставаться с мужчиной

Разрыв отношений редко бывает легким, особенно если кто-то из пары не потерял своих чувств к другому. Расставание по-своему тяжело и для инициатора, и для невольной «жертвы». Однако учитывая всю сложность этого решения, сам процесс также не может быть легким. О том, как лучше всего расстаться с мужчиной, чтобы нанести ему минимальный психологический вред, специально для 5-tv.ru рассказала клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова.

Разговор тет-а-тет

Прежде всего специалист отметила, что такой тяжелый разговор должен происходить лично. Не стоит убегать от этого, скрываться или пытаться расстаться по телефону — ни к чему хорошему это не приведет.

«Очень важно делать это один на один, не по мессенджеру, не по смс и уж тем более не стоит молча исчезать. Да, это может быть тревожно, может быть волнительно, но это будет более бережно по отношению к партнеру», — отметила психолог.

Без обвинений

Тема расставания сложна для вас обоих, но очень важно преподнести ее так, чтобы у вашего партнера не сформировалось нездоровое чувство вины. Чтобы ваш экс-возлюбленный не приписывал себе сразу все смертные грехи, стоит подойти к объяснению причин разрыва, описывая сложности и проблемы в отношениях от своего лица.

«Говорите от себя о своих чувствах. К примеру, „мне было…“, „в отношениях с тобой я чувствовала себя…“, не переходя на личность партнера и не обвиняя его. Держите фокус внимания на своих переживаниях», — поделилась Додонова

Уходя уходи

Многие, чтобы снять с себя чувство вины, видя, как тяжело партнер переживает расставание, предлагают продолжать общение, но теперь как друзья. По мнению психолога, это в корне неправильное решение.

«Это болезненная штука, потому что кто-то из пары будет чувствовать желание починить отношения, восстановить их. Лучше всего разорвать контакты, и окончательно уйти из жизни человека», — рассказала эксперт.

Никаких напоминаний

Чтобы вам и вашему бывшему молодому человеку было проще пережить этот неприятный период, лучше всего избавиться от раздражителей, которые будут постоянно напоминать вам друг о друге.

«Нужно постараться обособиться от бывшего партнера, отстраниться, чтобы не было триггеров. Заблокировать его в социальных сетях и перестать общаться с общими друзьями», — поделилась психолог.

Забота во вред

Несмотря на соблюдение всех рекомендаций по поводу правильного расставания, это совсем не гарантирует вам легкость процесса. Конечно, человеку будет грустно и неприятно, однако нужно понять, что отныне вы ничем не сможете ему помочь. Любая поддержка будет скорее во вред.

«Даже если мы максимально корректно отказываем, говоря о своих чувствах с уважением к другому, вашему партнеру все равно может быть больно. Однако мы не несем ответственность за эти переживания, ему придется что-то делать с этим самому. Мы не можем сделать ему проще и легче», — заключила Додонова.

Напоследок психолог отметила, что необходимо быть очень бережным по отношению к психике другого человека, однако при этом уметь правильно отстаивать свои личные границы.

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