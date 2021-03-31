Бабушка, мать и дочь: три поколения семьи Аллы Пугачевой на одном фото

Алла Пугачева в последнее время все чаще появляется на светских раутах и праздниках. Очередным поводом для выхода в свет стал день рождения ее внучки — Клавдии Земцовой. Дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте организовала банкет, который тематически был украшен цветами и бабочками.

Для детей было организовано интерактивное времяпрепровождение, в играх и конкурсах вместе с Клавдией участвовали дети Жасмин, а также тетя и дядя девочки — двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью для Аллы Пугачевой.

Орбакайте запечатлела самых важных и близких ей людей на семейном портрете. В центре стояла именинница Клавдия, перед ней Лиза и Гарри. По одну сторону от дочки стояла сама Орбакайте с мужем Земцовым, а на другой стороне расположилась Примадонна с улыбающимся Галкиным.

«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», — подписала снимок Орбакайте.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники певицы, в том числе и ее звездные коллеги еще раз поздравили девочку, а также отметили прекрасный внешний вид всей семьи.

«Алла Борисовна выглядит великолепно. С днем рождения вашу девочку!»

«Красивые, счастливые, здоровья вам всем. Клавочку с днем рождения»;

«Лиза кокетка такая» — прокомментировали фото подписчики.

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