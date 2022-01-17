Их мало кто видел молодыми: ТОП-5 редких фото российских актрис старше 70 лет

Не к каждому актеру слава приходит в юности. Есть и такие, которые преданы профессии всю жизнь, однако признание приходит лишь в преклонном возрасте. Примеры есть и в России — среди них Галина Стаханова, Анна Фроловцева, Ольга Волкова, ныне покойная Александра Назарова и Ёла Санько.

Хоть не у всех упомянутых артисток есть почетные государственные звания и награды, их лица хорошо знакомы отечественному зрителю. Однако мало кто знает, как эти талантливые женщины выглядели в молодости.

Галина Стаханова, 80 лет

Актриса театра и кино Галина Стаханова родилась 12 октября 1940 года в Москве. Творческую карьеру она начала в качестве ученицы гримера в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В 60-х была начальником отдела снабжения в ГИТИСе, позже — костюмером Дома Культуры МГУ и администратором «Мосфильма». Мечтавшая об артистической карьере Стаханова также играла в любительском театре. В 1979 году попала в кино и в последствии запомнилась зрителю множеством хоть и второстепенных, но ярких ролей. Ее знают по фильмам «Куколка», «Астенический синдром», «Любовь с привилегиями», сериалам «Черная метка», «Кухня», «Восьмидесятые» и многим другим.

Кадр из фильма «Девчата» (1961); РИА Новости / Владимир Трефилов

Анна Фроловцева, 72 года

Заслуженная артистка РФ Анна Фроловцева поступила в театральный вуз не сразу. После неудачных экзаменов работала перфораторщицей на ЭВМ, параллельно снимаясь в массовке на «Мосфильме» — так она попала в картины «Золотой теленок» и «Щит и меч». В 1972 году все же окончила театральное училище имени Щепкина, после чего вошла в труппу Челябинского драмтеатра имени Цвиллинга. Позже она работала во многих московских театрах и снималась в кино. Фроловцева известна по фильмам «Формула любви», «Жестокий романс», «Карнавал» и сериалам «Бригада», «Мертвые души» и «Воронины».

Кадр из фильма «Утренний обход» (1979); www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ольга Волкова, 81 год

Народная артистка России Ольга Волкова начала карьеру в ленинградском ТЮЗе после окончания местной актерской студии. Дебют в кино состоялся в 60-е — фильме «Женихи и ножи» она сыграла юношу. Позже ей стали постоянно предлагать новые проекты. Волкова известна по картинам «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Бедная Саша» и сериалам «Остров сокровищ», «След оборотня», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Папины дочки».

Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982); www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет

Александры Назаровой не стало в 2019 году. Народной артистке России было 79 лет. Первыми ее зрителями тоже были дети — после окончания Ленинградского театрального института имени Островского Александра Ивановна играла в Центральном детском театре. С 1965 по 2019 годы служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой. На счету актрисы более 90 ролей в кино, среди которых картины «А если это любовь?», «Экипаж», «Любовь с привилегиями», «Мелодия на два голоса» и сериалы «Бригада», «Глухарь», «Громовы» и «Граница: Таежный роман».

Кадр из фильма «Любимая» (1965); www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Ёла Санько, 74 года

Ёла Санько родилась в семье военного и театральной актрисы. Ее папа был генерал-полковником артиллерии Вооруженных сил СССР и Героем Советского Союза. Ёла Ивановна закончила училище имени Щукина, после чего служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, столичном театре на Малой Бронной, а также Центральном академическом театре Советской армии. Она снялась во множестве кинокартин — более 150! Среди них «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Объяснение в любви», «Здравствуй, это я!» и «Слушатель», а также сериалы «Как выйти замуж. Инструкция», «Кухня», «Домашний арест» и «Громовы».

Кадр из фильма «Сказы уральских гор» (1968); Кадр из сериала «Попытка Веры» (2010)

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