Звезда сериала «Воронины» Дужников попал в больницу

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 016

Бывшая жена актера рассказала о самочувствии артиста.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Звезда сериалов «ДМБ» и «Воронины» Станислав Дужников лег в больницу. По словам экс-супруги артиста Кристины Бабушкиной, поводов для волнения нет — здоровье любимца публики в порядке, целью визита к медикам стала профилактика.

«Не переживайте, все хорошо. Он просто для профилактики лежит в клинике. Сейчас подышит, поставят капельницы, и все нормально. Мы как раз ожидаем, что он в скором времени выпишется. Все хорошо», — рассказала 5-tv.ru актриса.

Ранее в СМИ сообщали, что актер был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Станислав Дужников известен зрителям по роли Лени Воронина в сериале «Воронины», а также знаком театралам по спектаклям МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесшего коронавирус Юрия Соломина выписали из больницы.

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