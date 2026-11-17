Что случилось с Марком Варшавером: в «Ленкоме» прошли обыски, возбуждено дело
Статья не уточняется, но «речь идет о финансовых вопросах».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В театре «Ленком» прошли обыски, против Марка Варшавера возбуждено дело
В московском театре «Ленком» прошли обыски, против его президента Марка Варшавера возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
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