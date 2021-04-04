Рак в 34 года, измена мужа, богословие: что стало с актрисами из «Берегите женщин»?

Фильм «Берегите женщин» о приключениях девушек-морячек с судна «Циклон» вышла в 1981 году. Симпатичные героини, музыка композитора Юрия Антонова, веселые истории о том, как мужчины пытались добиться расположениями влюбленных в судоходство красавиц… все это принесло фильму огромный успех.

С момента выхода картины прошло уже 40 лет. Как сложилась судьба актрис, исполнивших в фильме «Берегите женщин» главные роли?

Механик Валя — актриса Галина Веневитинова

Одной из самых запоминающихся героинь картины была механик-моторист Валя, экранным возлюбленным которой стал Игорь Скляр. Мало кто догадывался, что Галине Веневитиновой было уже 32 года — на девять лет старше «ухажера».

Фамилия Веневитиновой досталась от мужа. Уже после свадьбы и рождения сына молодая актриса кукольного театра поступила учиться на заочное в ГИТИС. Она работала в Москонцерте чтецом, играла в небольших ролях и всегда подменяла заболевших коллег.

До «Берегите женщин» у Галины были только второстепенные роли в телеспектаклях, и фильм принес ей долгожданную узнаваемость и любовь зрителей. Но дальнейшей карьере это не помогло — уже во время съемок Веневитинова была тяжело больна. В 1980 году у нее обнаружили лимфосаркому, лечение лишь немного облегчало боль. Она верила в лучший исход, успела сняться в картине «Просто ужас!» и сыграть в нескольких спектаклях.

По Новый год, 29 декабря 1983 года после нескольких лет борьбы с раком Галина Веневитинова умерла. Ей было всего 34 года.

Кадр из фильма «Берегите женщин» (1981)

Боцман Оля — актриса Светлана Пенкина

В отличие от Галины Веневитиновой, Светлану Пенкину знали и до роли в «Берегите женщин». Ее дипломной ролью стала Катя Булавина в «Хождении по мукам». Многие помнят также ее Зою в «Цвете золота» и Анну Михайловну в «Пыли под солнцем».

В том же 1981 году, когда вышел фильм, Светлана вышла замуж за худрука «Песняров» Владимира Мулявина. Годом позже появился на свет их сын. Ради семьи Пенкина решила бросить актерство — после роли в «Грядущем веке» в 1985 году она уже не снималась.

Брак был невероятно счастливым — вплоть до 2002 года, когда Мулявин попал в автокатастрофу. Мужчина сломал позвоночник и был парализован, но это не мешало Светлане Пенкиной быть верной и любящей супругой. Она заботилась о нем несколько месяцев, но в январе 2003 года Мулявин умер.

Еще 13 лет Пенкина провела в одиночестве, единственной отрадой был ее сын Валерий. Она почти ни с кем не общалась, так что именно сын был тем, кто нашел в 2016 году ее мертвой. Актриса не отвечала на его звонки — оказалось, что она умерла за несколько дней до этого от сердечного приступа на 66-м году жизни.

Кадр из фильма «Берегите женщин» (1981)

Матрос и комсорг Галя — актриса Елена Тонунц

Только у Елены Тонунц была связь с морем до съемок в «Берегите женщин» — ее отец служил моряком. Сама она собиралась стать геологом, училась в МГУ, но после выпуска начала склоняться к киноискусству, пишет Starhit.ru.

В итоге ради учебы на режиссерском отделении ГИТИСа Тонунц пришлось работать дворником, чтобы позволить себе второе высшее образование. В конце 1970-х она начала сниматься в кино. Но «С любимыми не расставайтесь» и «Смятение чувств» не стали самыми узнаваемыми работали Тонунц — это были матрос и комсорг Галя из «Берегите женщин» и Шахерезада в серии сказок на восточную тематику.

И все же Тонунц не зря училась на режиссера — в 90-е она стала снимать короткометражки и полноформатное кино. Но тогда ее уже интересовало другое — религия. Елена оставила работу, пошла учиться в богословский институт, но в итоге все же в 2000-х вернулась к съемкам.

Елена тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что она была замужем — неудачно. Есть ли у Тонунц дети, никто не знает. Интервью затворница давать также не спешит.

Кадр из фильма «Берегите женщин» (1981)

Капитан буксира Люба — актриса Марина Шиманская

Первым успехом для Марины Шиманской стала роль в «Когда я стану великаном», а славу принесла роль капитана Любы в «Берегите женщин». Однако говорят, что уже тогда актриса была в положении — скрыть ее беременность смогло только мастерство операторов.

Ее супругом стал Альгис Арлаускас, коллега по цеху, актер. Именно он уговорил ее в конце 80-х перебраться в Испанию, когда предложений сниматься для Марины стало все меньше. Он играл в кино, Шиманская — преподавала актерское мастерство.

Арлаускас и Шиманская были счастливы 35 лет, воспитали замечательных детей — Александра и Ольгу. Но в 2013 году Марину ждал страшный удар — муж бросил ее. И ушел не к кому-нибудь — он выбрал ее лучшую подругу.

Позже Шиманская говорила, что тяжело пережила уход супруга, предательство подруги, проблемы с работой. Она даже начала злоупотреблять алкоголем, но сумела вовремя остановиться. В итоге она взяла себя в руки и смогла отпустить обиду. По словам Марины, зла на обманувшего ее доверия экс-мужа она больше не держит.

Кадр из фильма «Берегите женщин» (1981)

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