Легенда на сцене: 94-летний композитор Джон Уильямс порадовал поклонников выступлением

Композитор Джон Уильямс вышел на сцену в 94 года

Композитор, сочинивший культовую музыку к легендарной франшизе «Звездные войны», снова на сцене. 94-летний Джон Уильямс в инвалидной коляске взялся за дирижерскую палочку

Кстати, сцена, на которую вышел Джон Уильямс, названа в его честь. Здесь в конце 1970-х началась его карьера как дирижера. Музыка к кинофильмам принесла большой успех. На его счету мелодии для «Гарри Поттера», «Индианы Джонса», «Парка Юрского периода».

Уильямс удостоился множества наград, в том числе пяти «Оскаров». Публика в самых разных странах с восторгом принимала его кинохиты в исполнении оркестра. Одним из самых запоминающихся стал концерт, где впервые прозвучал «Имперский марш». По такому случаю Уильямс даже уступил свое дирижерское место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Раймонд Паулс заявил, что не планирует устраивать творческие вечера в России и редко выходит из дома. Маэстро отметил, что не собирается возвращаться к активной сценической деятельности, хотя пока продолжает выходить на сцену и не исключает больших творческих проектов.

Композитор также опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном творческом вечере в России, назвав эти сообщения пустой болтовней и подчеркнув, что никуда ехать не собирается, а предпочитает спокойный образ жизни без масштабных мероприятий. При этом он сохраняет связь с музыкой и выходит на сцену, когда это необходимо.

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