Легенда на сцене: 94-летний композитор Джон Уильямс порадовал поклонников выступлением
Маэстро — автор музыки для «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Индианы Джонса» и других мировых кинохитов.
Фото, видео: legion-media/ZUMA Press, Inc.; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Композитор Джон Уильямс вышел на сцену в 94 года
Композитор, сочинивший культовую музыку к легендарной франшизе «Звездные войны», снова на сцене. 94-летний Джон Уильямс в инвалидной коляске взялся за дирижерскую палочку
Кстати, сцена, на которую вышел Джон Уильямс, названа в его честь. Здесь в конце 1970-х началась его карьера как дирижера. Музыка к кинофильмам принесла большой успех. На его счету мелодии для «Гарри Поттера», «Индианы Джонса», «Парка Юрского периода».
Уильямс удостоился множества наград, в том числе пяти «Оскаров». Публика в самых разных странах с восторгом принимала его кинохиты в исполнении оркестра. Одним из самых запоминающихся стал концерт, где впервые прозвучал «Имперский марш». По такому случаю Уильямс даже уступил свое дирижерское место.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Раймонд Паулс заявил, что не планирует устраивать творческие вечера в России и редко выходит из дома. Маэстро отметил, что не собирается возвращаться к активной сценической деятельности, хотя пока продолжает выходить на сцену и не исключает больших творческих проектов.
Композитор также опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном творческом вечере в России, назвав эти сообщения пустой болтовней и подчеркнув, что никуда ехать не собирается, а предпочитает спокойный образ жизни без масштабных мероприятий. При этом он сохраняет связь с музыкой и выходит на сцену, когда это необходимо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
71%
Нашли ошибку?