Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 517

Астрологи выделили трех представителей астрологического круга готовых на все, лишь бы сохранить семью.

Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем

Фото: Depositphotos / Sonyachny

Астрологи уверены, что отношение человека к разводу зависит не только от его воспитания и поданного родителями примера, но и от знака зодиака, под которым он родился. Так, некоторые по природе своей не способны на крепкую романтическую связь и то и дело посматривают на сторону. Другие же настолько трепетно относятся к своему избраннику, что не способны разорвать даже самый скандальный, полный ссор и непонимания брак.

Телец

Выбрав мужа или жену, Тельцы искренне полагают, что проживут с возлюбленным до преклонных лет и умрут, как говорится, в один день. Стоит отметить, что представители этого знака крайне редко становятся инициаторами развода, так как семейное благополучие, пусть даже только видимое, для них очень важно.

Тельцы — люди страстные, их даже можно назвать похотливыми. Им жизненно необходимы яркие сексуальные впечатления и разнообразие в постели. Только тотальная неудовлетворенность в этом аспекте может заставить их покинуть своего партнера. Тогда на смену супругу придет новая «любовь всей жизни». В юном возрасте Тельцы чаще очаровываются Девами, в зрелом — Близнецами или Овнами. После 40 лет их больше привлекают Скорпионы.

Козерог

Козерогов принято считать холодными и практичными, так как они привыкли сдерживать свои эмоции на публике. В действительности это, конечно, не так. Просто довериться они могут не каждому, и только самые близкие люди знают о том, насколько глубоки могут быть чувства представителей этого астрологического символа.

Козероги становятся прекрасными хранительницами очага и заботливыми матерями, а мужчины этого знака — надежными супругами, защитниками и добытчиками. Если им повезет встретить «своего» человека до 30 лет, то, вероятно, они будут преданы избраннику до конца своих дней и ни за что не станут инициировать развод. В молодости Козероги влюбляются в Тельцов и Дев, после 30 лет — в Водолеев и Скорпионов, а в более старшем возрасте предпочитают Рыб.

Рыбы

Для этого знака зодиака слово «развод» даже звучит устрашающе. Это худшее, что может с ними случиться. Расставшись с мужем или женой, такой человек будет безутешен в своих страданиях. Что касается любовных отношений, Рыбы настолько погружаются в них, что могут потерять самих себя. Больная привязанность делает их зависимыми, ревнивыми, неуверенными в своей привлекательности. Но даже при массе проблем в отношениях они надеются сохранить брак и прилагают к этому максимум усилий.

Юные Рыбы — до 20 лет — чаще всего связывают жизнь с Раками и Скорпионами, пишет Woman.ru. 30-летние представители этого знака прельщаются грациозностью Весов и легкостью и общительностью Водолеев. Рыбы старше 40 лет находят семейное счастье в объятиях Дев.

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Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем

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