Сгореть, но сохранить миллиарды: почему «мытищинский Рэмбо» не сдался силовикам?

Подмосковный предприниматель Владимир Барданов, устроивший перестрелку с силовиками в Мытищах и погибший во время пожара при штурме его дома, вероятно, запасался оружием и не сдавался спецназу, считая, что его заказали недоброжелатели по бизнесу. Об этом сайту KP.RU рассказал знакомый бизнесмена.

По его словам, Барданов много лет назад стал наряду с двумя своими приятелями совладельцем торгового центра «Русское раздолье», расположенного в Сокольниках. Когда один из партнеров отошел от дел, а другой скончался, бизнесмен остался единоличным владельцем объекта и мог получать с него до 30 миллионов рублей в год.

«В 2003 году на Володю заводили уголовное дело по статье „Мошенничество“. Та история как раз была связана с ТЦ. Его вынуждали отдать бизнес. Он говорил, что после ареста его якобы пытали в камере. Но в итоге дело закрыли, потому что на него на самом деле ничего не было. С тех пор он и переписал все свои активы на жену», — рассказал собеседник издания.

Источник предположил, что когда полицейские пришли с обыском, Барданов решил, что его заказали, поэтому не стал сдаваться. Арсенал он, вероятно, наращивал именно на такой случай.

Другая знакомая предпринимателя рассказала, что несколько месяцев назад жители Сокольников составили петицию с требованием снести якобы незаконно построенный ТЦ «Русское раздолье» и разбить на этом месте сквер. При том, что долгие годы он никому не мешал. По мнению женщины, кто-то таким способом мог пытаться заставить Барданова продать объект по бросовой цене.

Она не исключает и версию о том, что петиция была выгодна и самому бизнесмену, так как в ней указывалось, что если законность строительства будет подтверждена, то город выкупит здание, а уже затем снесет.

«По некоторым оценкам этот объект общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров мог бы стоить полтора-два миллиарда рублей. Серьезные деньги. Вряд ли Барданов отказался бы от того, чтобы разово получить такую сумму и дальше уже не работать», — рассказал источник издания.

Собеседники считают, что мытищинский предприниматель в последнее время находился в состоянии стресса из-за страха потерять ТЦ. Вероятно, на этом фоне у него и началась паранойя, которая затем стала причиной трагического инцидента.

Как писал 5-tv.ru ранее, родственников «мытищинского Рэмбо» Бпрданова могут привлечь к уголовной ответственности по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. Это произойдет, если следствие докажет, что кто-то из семьи знал о хранящемся в доме незаконном арсенале, но не пресек преступление.