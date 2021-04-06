Еще один: танкер сел на мель в Суэцком канале и перекрыл его

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Алексей Хитров
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Ранее движение в транспортной артерии на шесть дней заблокировал контейнеровоз Ever Given.

Еще один: танкер сел на мель в Суэцком канале и перекрыл его

Фото: ТАСС /Soeren Stache

Нефтеналивной танкер Minerva Nike, идущий под греческим флагом, сел на мель на юге Суэцкого канала и почти перегородил его, однако судно удалось вытащить. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение по Суэцкому каналу уже восстановлено, рассказал ТАСС источник в управлении водной магистрали Египта.

«Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike. Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет», — цитирует агентство источник.

По данным портала MarineTraffic, возле севшего на мель судна в момент, когда оно заблокировало канал, находились два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в его широкую часть — Большое Горькое озеро.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель в Суэцком канале, перегородив и заблокировав движение на шесть дней. По подсчетам администрации транспортной артерии, ущерб от столь длительного простоя судов может достигать одного миллиарда долларов.

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