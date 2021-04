Еще один: танкер сел на мель в Суэцком канале и перекрыл его

Нефтеналивной танкер Minerva Nike, идущий под греческим флагом, сел на мель на юге Суэцкого канала и почти перегородил его, однако судно удалось вытащить. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — сказал собеседник агентства.

There seems to be a slowdown of traffic at the #Suez Canal again, as another ship, the #Rumford, is facing difficulties there.

We are waiting on details but as you can see from our Playback video, tugs in the area rushed to help the #tanker. #SuezLiveonMT pic.twitter.com/f5AGcG8vHG