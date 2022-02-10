Зубная боль может свидетельствовать о наличии смертельно опасного заболевания

Боль в зубах порой может быть симптомом куда более серьезных заболеваний — вплоть до онкологии. Об этом рассказал главный стоматолог министерства здравоохранения РФ Олег Янушевич.

Особенно внимательно стоит отнестись к боли в верхних зубах. Порой так «говорит» рак.

«Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», — приводит слова Янушевича канал «Москва 24».

Впрочем, болезненные ощущения в верхней челюсти могут сигнализировать и о других, менее опасных, но крайне неприятных болезнях. Чаще всего речь идет о гайморите.

«Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах», — пояснил дантист.

А вот резкая смена погоды, падение или рост атмосферного давления или температурные аномалии на ощущения в зубах влиять не должны. Если те болят — то это веская причина для визита к стоматологу, а не к другому специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог назвал первые признаки рака крови у детей.