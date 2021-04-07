Умер актер фильма «Жизнь после Ванги» Александр Гаспарьянц

Российский актер Александр Гаспарьянц скончался в возрасте 68 лет в Москве. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Причина смерти звезды сериалов пока неизвестна. Уточняется, что трагедия произошла 4 апреля.

Александр Гаспарьянц окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре. Однако он не стал актером сразу после обучения, выбрав карьеру военного и поступив в военное училище. Несколько лет будущий артист занимал должность офицера Прикарпатского военного Округа. Позже он работал воспитателем в детском доме для слепоглухих детей.

Начать карьеру актера Гаспарьянц решил в 2000-х. С тех пор он снялся в огромном количестве фильмов и сериалов. Среди них такие проекты, как «Три вокзала — три сестры», «Пока живу, люблю», «Знать будущее. Жизнь после Ванги» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера, сыгравшего Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO. Наиболее вероятной причиной его является стал рак.