«Война уже идет»: политолог оценил слухи о подготовке США к Третьей мировой

США готовятся к полноценной Третьей мировой войне и уже отрабатывают сценарии ведения боевых действий. Об этом сообщил недавно американский военный обозреватель Крис Осборн. Чем это грозит России и другим государствам, пояснил 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян.

Первым же делом он поспешил огорчить господина Осборна.

«Он, наверное, просто не в курсе, но Третьей мировой войной считается Холодная война. Она, в общем-то, закончилась в 1991 году с развалом Советского союза, — заметил Гаспарян. — Конгресс даже медаль учредил. Может быть, Осборна не наградили просто, он поэтому все искренне рассчитывает, что Третья мировая война произойдет?»

Пока Осборн ожидает активных боевых действий и зрелищных воздушных сражений, Гаспаряну такая точка зрения кажется наивной.

«Это, конечно, все превосходно, но это парафраз сначала Наполеона с „большими батареями“, которые лучше, чем большие батальоны, а потом Гейнца Гудериана с его „танками вперед“. То есть собственный креатив Осборна в чем? Переписать классику военной мысли?» — сказал политолог.

Гаспарян напомнил Осборну, что на дворе XXI век — рассчитывать только на грубую силу и превосходство в вооружениях нельзя.

«Это, скорее, будет в той или иной степени происходит в медиапространстве. И с этой точки зрения то, что происходит сегодня — это, по сути, война. Она уже идет, — пояснил эксперт. — И с гонениями на журналистов, и с давлением на СМИ, и с вбросами фейков, и с этими санкциями. Это просто часть войны».

Армен Гаспарян саркастически посоветовал Крису Осборну больше интересоваться происходящим в мире, чтобы понимать реальную ситуацию.

«Пусть смотрит Пятый канал. Сделайте для него субтитры на английском языке, может, хоть так для него будет понятно. И ссылку ему отправьте, ничего другого тут уже для него не остается», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно в США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне.