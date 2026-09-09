Ушаков назвал условие для завершения конфликта на Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Помощник президента России заявил, что США следует прекратить помощь Киеву.

Ушаков назвал условие для мира

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Zuma/ТАСС

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Ушаков: США следует прекратить поддержку Украины

США следует прекратить оказывать любую помощь Киеву, если Вашингтон хочет помочь быстрее завершить конфликт на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — сказал Ушаков в беседе с ИС «Вести», отвечая на вопрос о возможных действиях американской стороны.

Ранее, 8 сентября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы российский лидер рассказал о шагах, которые могут помочь завершить конфликт.

Ушаков уточнил, что разговор проходил в закрытом формате. Путин и Трамп обсудили возможные пути мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минфина США Скотт Бессент сравнил будущее Украины после конфликта с Германией после Второй мировой войны. Он заявил, что после окончания боевых действий Украина сможет вернуться в мировое сообщество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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