Будет двойня! — какие народные приметы указывают на рождение близнецов

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Екатерина Бородина
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Хотя растить двойняшек сложно, мало кто откажется от такого счастья. Как при помощи мудрости предков понять, что женщина носит под сердцем сразу двоих?

Будет двойня! — какие народные приметы указывают на рождение близнецов

Фото: Depositphotos / katrinaelena

Как известно, дети — цветы жизни. А чем больше цветов — тем лучше! Многие родители буквально одержимы идеей рождения близнецов или двойняшек. Ведь они будут не только отличной компанией, но и смогут стать надежной опорой друг для друга. В народе сохранились несколько примет, которые указывают на то, что беременную женщину ожидает двойное счастье.

В материнском роду были двойняшки

Считается, что если среди предков женщины уже были случаи рождения близнецов или двойняшек — то ее шансы повторить судьбу рода кратно возрастают.

Поздняя беременность и кормление грудью

Считается, что если женщина уже пересекла рубеж в 30 лет, а также является не первородящей, то вероятность родить двойню достаточно высока. Кроме того, есть еще одна примета: если зачатие произошло во время грудного вскармливания, можно рассчитывать на близнецов.

Токсикоз с первого дня беременности

Тошнота — один из самых частых и верных симптомов «интересного положения», который проявляется у будущих мамочек по-разному. Считается, что если тошнота особо сильная и проявляется с первого дня беременности, то это означает повышенную выработку гормона ХГЧ (хорионический гонадотропин), который может говорить о том, что женщину ожидает сразу пара малышей.

Употребление сдвоенных плодов

Будь то орехи, яйцо с двумя желтками или сливы — если что-то сдвоенное употребляется женщиной в пищу, то быть двойне, считали в народе.

Кроме того, повлиять на количество детей, согласно поверьям, может использование двух одинаковых вещей сразу. Например, можно подмести пол двумя вениками или выпить чай из двух стаканов. Звучит странно, но не очень сложно, так что стоит попробовать всем желающим. Чем черт не шутит?

Чешутся брови

Еще одной забавной приметой, которая указывает, что женщина носит под сердцем двойню, — зудящие брови. Если женщине часто хочется почесать свои бровки во время беременности, значит самое время задуматься о покупке двойной коляски.

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