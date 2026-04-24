Предательство из-за пеленок: женщина лишилась подруги после родов

Daily Mail: журналистка Флора Гилл лишилась подруги после родов

Беременность и рождение ребенка стали причиной внезапного разрыва десятилетней дружбы между двумя женщинами. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналистка Флора Гилл поделилась своей историей, как ее близкая приятельница Эмма полностью прекратила общение сразу после того, как узнала о прибавлении в семействе. Конфликт зрел на фоне принципиально разных взглядов на родительство. Флора всегда хотела стать матерью, но подруга ее мечту не разделяла.

Несмотря на первоначальные поздравления и обещания устроить праздничный ужин, Эмма просто исчезла. Она оставила без ответа десятки сообщений и звонков в различных мессенджерах и социальных сетях.

Флора призналась, что такое поведение заставило чувствовать ее ужасно. Она не планировала обременять подругу бытовыми подробностями материнства.

«Я не отправляла ей фотографии младенца или приглашения на крестины; я звала ее на ужины или просто поболтать. Я спрашивала, как у нее дела, и пыталась заинтересовать ее сплетнями», — отметила женщина.

Однако даже личные сообщения оставались без ответа. Система показывала, что они были прочитаны.

Журналистка подчеркнула, что за годы дружбы у женщин сложились общие вкусы в еде, вине и кино. Однако появление ребенка разрушило их отношения. Гилл добавила, что чувствует несправедливость в том, что связь разорвалась без объяснения причин.

Ситуация Флоры оказалась не уникальной. В процессе работы над материалом она выяснила, что многие матери теряют социальные связи после прибавления в семье. Иногда причинами становятся психологические трудности подруг, например, борьба с бесплодием. Однако в случае с Эммой ничего такого не было.

Гилл с горечью поделилась, что готова была продолжать активную социальную жизнь, включая совместные вечеринки, поскольку у ребенка есть отец, готовый взять на себя заботы о нем. Тем не менее она решила больше не навязываться и принять тот факт, что за год молчания дружба окончательно умерла.

Теперь журналистка учится осознавать, что статус матери не лишает ее личности, даже если окружающие считают иначе.

