🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб стимулирует представителей многих знаков зодиака к переменам. Некоторым людям необходимо сделать первый шаг навстречу судьбе, а кое-кому лучше не пренебрегать поддержкой.

♈ Овен

Вы нацелены на скорейшее исполнение вашего желания и прилагаете все усилия для этого. Но каким бы резервом энергии вы ни обладали, помощь соратников будет не лишней. Возможно, кто-то из них увидит со стороны более короткий путь к вашей цели. Не отвергайте поддержку, будьте спокойнее. Судьба на вашей стороне.

Космический совет: не отвергайте помощь.

♉ Телец

В последние дни вы много думаете об упущенном времени. Как бы распорядились им, что поменяли в прошлом? Но машины времени не существует, и вам стоит сосредоточиться на настоящем. Сформулируйте четко свои желания, определите, на каком отрезке пути к их исполнению вы находитесь. Это поможет вам не жалеть об упущенном в будущем.

Космический совет: отпустите прошлое, сконцентрируйтесь на настоящем.

♊ Близнецы

Что бы вы ни делали, текущие проблемы не исчезают. Значит, пора встать к ним лицом, признать их наличие. Не делайте резких выводов и решений, используйте мягкую силу. Помощь придет со стороны, как только вы сделаете первый шаг.

Космический совет: используйте мягкую силу для решения проблем.

♋ Рак

Вы наполнены энергией, силой и верой в себя. Для вас сейчас удивительно светлый и полный радости день, который может принести вам плоды. Используйте свой тонус для реализации давней задумки. Пора достать ваши планы из долгого ящика, вперед!

Космический совет: пользуйтесь энергией, которая у вас есть.

♌ Лев

Вы видите не всю картину. Пока одна часть вашего окружения преподносит вам красивую ложь, другая скрывает от вас неприглядную правду. А о чем молчите перед собой вы? Соберите все детали этого пазла, и вы получите ответ на свой вопрос. Будьте честны с собой. Это может быть нелегко, но вы справитесь.

Космический совет: соберите все детали картины реальности.

♍ Дева

Вы часто оглядываетесь назад и видите все, что прошло с вами за последний год — и плохое, и хорошее. Вы трезво и здраво оцениваете себя, чувствуете, где вы и куда вам идти. Вам не хватает немного решимости, но это пройдет. Соберитесь, у вас есть все, чтобы преодолеть расстояние между «хочу» и «могу».

Космический совет: преодолейте разрыв между «хочу» и «могу».

♎ Весы

Вы прошли трудный путь, чтобы стать тем, кто вы сейчас. Вы цените свое прошлое и свой опыт. Но пора двигаться вперед, у вас была неплохая передышка. Впереди новые цели, и на самом деле вы уже сами понимаете, что засиделись.

Космический совет: пора идти вперед.

♏ Скорпион

На вас в какой-то момент оказалось больше ответственности, чем вы способны вынести. И пришло время сбросить эти путы, показать окружающим, что во всем надо знать меру. Сейчас у вас есть потенциал, чтобы расставить все по местам и, наконец, вздохнуть с облегчением.

Космический совет: пришло время сбросить путы.

♐ Стрелец

Вам не хватает хорошей компании, которая бы оценила по достоинству ваши старания над одним проектом. Вы нуждаетесь в похвале, и это нормально. Постарайтесь для начала порадоваться сами: искренне, что все закончилось, что вы справились, что вы — молодец. Публика, которая отметит ваши успехи, вскоре найдется.

Космический совет: порадуйтесь собственным успехам.

♑ Козерог

Настало время обновления. Попробуйте отпустить какие-то мысли, убеждения, сомнения, которые тревожат вас уже некоторое время. Это окажется сделать легче, чем вы думаете. Не цепляйтесь за старое, ему на смену скоро придет новое, и вас это порадует.

Космический совет: время эмоционального обновления.

♒ Водолей

Снова вас не отпускают сомнения. Вы мечетесь между желанием бежать вперед, навстречу новым целям и свершениям, и сожалениями о прошлых ошибках. Таким путем вы не сдвинетесь с места. Выдохните и спокойно озвучьте свое истинное желание. Вдох, выдох — вам может помочь медитация.

Космический совет: помедитируйте для устранения сомнений.

♊ Рыбы

Если вам кажется, что пора что-то менять, значит, вам не кажется. Пора признать, что вы способны на большее и уже готовы к тому, чтобы выйти навстречу своей судьбе. Сил вам придаст поддержка близких, не отвергайте ее.

Космический совет: пора менять свою жизнь.

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