«Кто еще хочет Сталинграда?!» Чем запомнился тяжелоатлет-полковник Куренцов

Легендарный советский спортсмен с мировым именем Виктор Куренцов, установивший более двадцати мировых рекордов, скончался накануне вскоре после юбилея. Тяжелоатлет покорил не одну Олимпиаду, совмещая свою спортивную карьеру с военной службой, и был внесен в книгу Гиннеса. 5-tv.ru рассказывает, чем запомнился знаменитый штангист.

Из токарей в спортсмены

Спортсмен родился в белорусском селе Тухинка незадолго до наступления Германии на СССР — 5 апреля 1941 года. Как и многие дети войны, он остался без родителей — отец погиб где-то под Смоленском, мать пропала без вести. Ребенок выжил благодаря взявшим его под присмотр партизанам. Далее детский дом и ремесленное училище в Новокузнецке. Во время работы токарем на местном металлургическом комбинате его заметил инструктор физкультуры и пригласил в секцию по тяжелой атлетике. Так началась спортивная карьера Куренцова. Причем снаряды для своих тренировок он вытачивал сам на станке.

В двадцатилетнем возрасте Куренцов получил первый спортивный разряд, а в 1961 году его призвали в армию. Не забывал он и о силовых тренировках. В это время спортсмен начал выходить на всесоюзный, на европейский, а потом и олимпийский помосты. Его первые Игры в Токио принесли ему «серебро» в 1964 году. Обосновавшись в подмосковном Одинцово в 1965 году, в последующие десять лет он не проиграл ни одного турнира в своей полусредней весовой категории. До 1973 года атлет установил 22 мировых рекорда и 25 рекордов СССР.

ТАСС / Рухадзе Анатолий, Сааков Александр

Олимпиада в Мехико: «Вспомни Сталинград!»

Одним из самых заметных моментов в карьере Куренцова стали Олимпийские игры в Мехико в 1968 году. Там во время тренировки он рассек палец отскочившей штангой, но не подумал отказываться от соревнований. В жиме спортсмен поставил олимпийский рекорд — 152,5 килограмма, обойдя японского атлета на 12,5 килограммов. Во втором движении для первого подхода он заказал 135 килограммов, но штанга вырывалась из рук — открылась зашитая рана. Следующий подход также обернулся неудачей. Куренцов все же пошел на еще один рывок.

«Виктор, вспомни Сталинград!» — закричал тренер команды Аркадий Воробьев.

Виктор Григорьевич взял вес и, опустив штангу на помост, что было сил заорал в зал: «Кто еще хочет Сталинграда?!».

Получив право идти на последнее движение-толчок, Куренцов заказал 175 килограммов и взял вес. А к третьему подходу велел поставить, казалось бы, нереальный и вес — 187,5 килограмма. И он взял его, установив мировой рекорд, который никто не мог побить десять лет. После этого атлета внесли в книгу рекордов Гиннесса. На следующей Олимпиаде в Варшаве Виктор Куренцов с невероятной суммой — 467 килограммов — стал первым в своей весовой категории.

ТАСС / Туманов Юрий

Полковник, тренер, почетный гражданин

Активные выступления спортсмен закончил в 1974 году. В 1977 году стал директором специализированной спортивной школы в Одинцово. Здесь он получил статус почетного гражданина. При этом Куренцов параллельно служил в рядах Советской армии, откуда ушел в 1990 году в звании полковника. По итогу спортивной карьеры Куренцов стал шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР, установил 26 мировых рекордов, выйдя на помост 131 раз и получив более 150 наград. На пенсии он продолжал тренировать тяжелоатлетов — а последние годы особо уделял внимание спортсменам с ограниченными возможностями.

Как писал, 5-tv.ru ранее 5 апреля Куренцов отметил 80-летие, спустя два дня он скончался. О причинах смерти пока неизвестно. Место и время прощания уточняется.