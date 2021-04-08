«Мытищинский Рэмбо» жив? Кто на самом деле сгорел в доме стрелка Барданова?

Штурм особняка бизнесмена Владимира Барданова, уличенного в незаконном хранении оружия, состоялся 30 марта. Страшащийся тюрьмы мужчина не впустил в дом оперативников и начал отстреливаться. Спустя десять часов противостояния, он поджог апартаменты и заживо сгорел. Так считалось до этого дня. Но появилась и другая версия событий.

Успел сбежать?

По некоторым данным, «мытищинскому Рэмбо» все же удалось спастись. Ходят слухи, что в момент штурма в элитном коттедже Барданова находился еще один человек. Предположительно, его телохранитель.

Площадь и внутреннее благоустройство дома бизнесмена поражали воображение: высокие потолки, винтовая лестница, три этажа. Не сведущему человеку было трудно в нем ориентироваться, зато Владимир Барданов знал каждый потайной уголок, потому и размещал самопальные взрывчатые устройства там, где вероятнее всего прошли бы оперативники. Система должна была сработать. Но хватило бы времени, чтобы уйти?

Не исключено, что в хоромах бизнесмена есть лазы, через которые можно было бы выбраться наружу. Как известно, убегая от оперативников, Барданов забаррикадировался на третьем этаже. Что с ним стало после поджега лестницы — остается загадкой.

По итогам спецоперации в комнате, откуда стрелял Владимир, был обнаружен труп мужчины. Но опознать тело никто не смог.

«Тело до сих пор находится в морге. По первичным признакам, в том числе по татуировкам, которые были у Владимира Барданова, опознать его просто невозможно. Сложности связаны с сильными повреждениями тела, которые были получены во время пожара. Чтобы установить личность назначена экспертиза ДНК», — цитирует адвоката семьи Барданова Аслана Акавова сайт KP.RU.

Юрист сообщил, что один из родственников бизнесмена уже сдал анализы для проведения процедуры. Акавов отметил: вероятность того, что в огне сгорел не Владимир Барданов, а некто еще — ничтожно мала. Однако поступить иначе следствие не может.

От чего именно погиб «мытищинский Рэмбо» — сгорел в пожаре или умер по иным причинам, — сказать также невозможно.

«На данный момент причина смерти не установлена. Мы не исключаем, что причиной мог стать сердечный приступ, человеку все-таки 61 год», — подытожил адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во «дворце» Владимира Барданова правоохранители обнаружили огромный арсенал оружия.