В России разработали новый препарат от диабета и ожирения

В Волгограде разработали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Об этом РИА Новости рассказал проректор по научной деятельности ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

Новый препарат выпускается в капсулах и работает иначе, чем популярные средства для снижения веса, которые имитируют действие гормона ГПП-1. Разработка волгоградских специалистов воздействует на рецептор GPR119 в кишечнике и стимулирует выработку собственных гормонов организма, помогающих контролировать уровень сахара в крови.

«Это препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения с новым механизмом действия», — пояснил Бабков.

В экспериментах на животных препарат помогал сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина.

По словам разработчика, похожие препараты пытались создать и в других странах, однако действующее вещество попадало в кровь и могло вызывать нежелательные реакции. Волгоградским ученым удалось добиться его действия преимущественно в кишечнике, практически без попадания в общий кровоток.

Еще одной особенностью разработки стала форма выпуска. Препарат принимают в капсулах, тогда как некоторые другие средства для лечения диабета и ожирения требуют инъекций.

Лабораторные исследования не выявили токсического воздействия препарата на клетки печени и сердца. Однако окончательно оценить безопасность и эффективность лекарства можно будет только после клинических исследований с участием людей.

Первая фаза испытаний уже завершилась. Вторая фаза получила разрешение в июле. В ней планируется участие 308 пациентов с диабетом второго типа. Исследователи проверят, насколько препарат способен снижать уровень сахара в крови, а также определят наиболее эффективные дозировки. Разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок не раньше 2028 года.

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