В России разработали новый препарат от диабета и ожирения

Разработчики добились того, чтобы действующее вещество работало преимущественно в кишечнике и почти не попадало в общий кровоток.
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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В Волгограде разработали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Об этом РИА Новости рассказал проректор по научной деятельности ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.
Новый препарат выпускается в капсулах и работает иначе, чем популярные средства для снижения веса, которые имитируют действие гормона ГПП-1. Разработка волгоградских специалистов воздействует на рецептор GPR119 в кишечнике и стимулирует выработку собственных гормонов организма, помогающих контролировать уровень сахара в крови.
«Это препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения с новым механизмом действия», — пояснил Бабков.
В экспериментах на животных препарат помогал сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина.
По словам разработчика, похожие препараты пытались создать и в других странах, однако действующее вещество попадало в кровь и могло вызывать нежелательные реакции. Волгоградским ученым удалось добиться его действия преимущественно в кишечнике, практически без попадания в общий кровоток.
Еще одной особенностью разработки стала форма выпуска. Препарат принимают в капсулах, тогда как некоторые другие средства для лечения диабета и ожирения требуют инъекций.
Лабораторные исследования не выявили токсического воздействия препарата на клетки печени и сердца. Однако окончательно оценить безопасность и эффективность лекарства можно будет только после клинических исследований с участием людей.
Первая фаза испытаний уже завершилась. Вторая фаза получила разрешение в июле. В ней планируется участие 308 пациентов с диабетом второго типа. Исследователи проверят, насколько препарат способен снижать уровень сахара в крови, а также определят наиболее эффективные дозировки. Разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок не раньше 2028 года.
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