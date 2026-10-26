В России разработали новый препарат от диабета и ожирения

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Разработчики добились того, чтобы действующее вещество работало преимущественно в кишечнике и почти не попадало в общий кровоток.

В России разработали новый препарат от диабета и ожирения

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Волгограде разработали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Об этом РИА Новости рассказал проректор по научной деятельности ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

Новый препарат выпускается в капсулах и работает иначе, чем популярные средства для снижения веса, которые имитируют действие гормона ГПП-1. Разработка волгоградских специалистов воздействует на рецептор GPR119 в кишечнике и стимулирует выработку собственных гормонов организма, помогающих контролировать уровень сахара в крови.

«Это препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения с новым механизмом действия», — пояснил Бабков.

В экспериментах на животных препарат помогал сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина.

По словам разработчика, похожие препараты пытались создать и в других странах, однако действующее вещество попадало в кровь и могло вызывать нежелательные реакции. Волгоградским ученым удалось добиться его действия преимущественно в кишечнике, практически без попадания в общий кровоток.

Еще одной особенностью разработки стала форма выпуска. Препарат принимают в капсулах, тогда как некоторые другие средства для лечения диабета и ожирения требуют инъекций.

Лабораторные исследования не выявили токсического воздействия препарата на клетки печени и сердца. Однако окончательно оценить безопасность и эффективность лекарства можно будет только после клинических исследований с участием людей.

Первая фаза испытаний уже завершилась. Вторая фаза получила разрешение в июле. В ней планируется участие 308 пациентов с диабетом второго типа. Исследователи проверят, насколько препарат способен снижать уровень сахара в крови, а также определят наиболее эффективные дозировки. Разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок не раньше 2028 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Россияне могут подать заявление о признании паспорта недействительным онлайн
15:08
Киев погрузился во тьму: большая часть столицы осталась без света
15:00
Эстония намерена бойкотировать Олимпиаду-2027 из-за возможного участия россиян
14:56
Учителя математики подозревают в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
14:51
В России разработали новый препарат от диабета и ожирения
14:48
Рискуя жизнью: студент медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео