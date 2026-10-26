Сербия сейчас стоит на пороге политического переворота. Впервые за 14 лет на парламентских выборах страны лидирует прозападная оппозиция, и республику уже захлестнула волна беспорядков. Проигравшая коалиция заявляет о вмешательстве Европы.

Результаты выборов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на дальнейшее развитие отношений с Сербией и сотрудничество.

Кто на самом деле меняет политический курс балканской страны и чем это может обернуться — разбирался корреспондент «Известий» Сергей Петров. Он передает из Белграда.

Уже на утро после выборов на улицах Белграда пусто и никакого праздничного настроения. Тысячи человек, которые накануне готовились к протестам и провокациям, выпустили пар как смогли. В итоге в парке возле президентского дворца все разрушено, вокруг мусор, пахнет гарью.

Несколько часов Белград был охвачен протестами. Активисты практически сразу же перешли к погромам и нападениям.

Примечательно, что полицейская машина ехала рядом, но силовики решили не вмешиваться в происходящее. И точно так же они отступали по всему городу.

Полиция покидает правительственный квартал. Бронемашины и спецназ уезжают.

Впервые за полтора года толпа ворвалась в лагерь сторонников Александра Вучича. Эти палатки до сих пор были под строгой охраной. Теперь стали добычей вандалов, которые их сначала разгромили, а затем подожгли.

Победившая оппозиция с азартом разбирает лагерь сторонников Александра Вучича. Что-то было сожжено, что-то просто поломано.

Прекратить погромы на улицах города лично пыталась президент страны Ана Брнабич. Многие называют ее героем и пересылают друг другу вот эти кадры того, как она вышла к толпе, выкрикивающей оскорбления в ее адрес.

Лидер партии «Студенческого списка» практически сразу заявил о своей победе и делает громкие обещания о том, что он откроет новую страницу в истории страны.

«Это победа нашего мужества и смелости. Сербия может и должна быть другой. Эта ночь станет началом новой главы в нашей истории, где мы, жители Сербии, больше не будем делить себя на победителей и проигравших», — сказал кандидат от «Студенческого списка» Радомир Саичич.

Но куда больше внимания привлек к себе Александр Вучич. Бывший президент, который пришел голосовать без охраны и около четверти часа стоял в живой очереди к участку. А уже к полуночи обратился к нации и признал поражение своей партии. При этом подчеркнул, что это результат вмешательства Запада, который хочет навязать Белграду русофобскую политику.

«К марту или апрелю будут введены санкции против России, они сделают все, о чем не хотели говорить, потому что, повторяю, они всего лишь исполнители. Это своего рода „революция“, осуществленная при прямой поддержке ряда европейских стран и „глубинного государства“ в Америке, которое выступает против президента Трампа», — сказал бывший президент Сербии Александр Вучич.

Тем примечательнее, что еще до заявления Вучича в Белград уже посыпались поздравительные телеграммы. Европейские политики спешили зафиксировать удобный для них, хотя еще вовсе не окончательный, результат. И посулить стране новые туманные перспективы.

«Мы готовы поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также совместно работать над движением Сербии к будущему в Европейском союзе», — написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Статус ожидания в ЕС у Сербии есть уже 14 лет, но де-факто переговоры уже давно заморожены. При этом все больше стран призывают в условиях общеевропейского кризиса вообще остановить процесс расширения союза. То есть реальных шансов, что Сербию в ЕС примут, становится все меньше.

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