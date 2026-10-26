Рискуя жизнью: студент медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

Первокурсник медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

Первокурсник медколледжа Эрик Саркисян из Ростовской области вытащил соседа из горящего дома, сохранив ему жизнь. Молодой человек не растерялся ни от взрывов газа, ни от языков пламени. Об этом сообщили 5-tv.ru односельчане.

Частный дом охватило огнем: огонь достигал несколько метров высотой. Двор заволокло густым черным дымом, раздавались взрывы.

Эрик учится по специальности «лечебное дело», он — будущий фельдшер. Молодой человек не считает свой поступок геройским и утверждает, что ему пригодились навыки, полученные в колледже.

«Я его перетащил, у него была снята кожа, он хотел касатся руками грязной поверхности, я не давал ему это делать», — рассказал Саркисян.

Хозяин участка по имени Валерий трудится в сфере ремонта автомобилей, сварки и шиномонтажа. Местные жители хотят, чтобы Эрик получил государственную награду.

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