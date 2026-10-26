Рискуя жизнью: студент медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

|
Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Молодой человек учится на первом курсе.

Первокурсник медколеджа спас мужчину из пожара в Ростове

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первокурсник медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

Первокурсник медколледжа Эрик Саркисян из Ростовской области вытащил соседа из горящего дома, сохранив ему жизнь. Молодой человек не растерялся ни от взрывов газа, ни от языков пламени. Об этом сообщили 5-tv.ru односельчане.

Частный дом охватило огнем: огонь достигал несколько метров высотой. Двор заволокло густым черным дымом, раздавались взрывы.

Эрик учится по специальности «лечебное дело», он — будущий фельдшер. Молодой человек не считает свой поступок геройским и утверждает, что ему пригодились навыки, полученные в колледже.

«Я его перетащил, у него была снята кожа, он хотел касатся руками грязной поверхности, я не давал ему это делать», — рассказал Саркисян.

Хозяин участка по имени Валерий трудится в сфере ремонта автомобилей, сварки и шиномонтажа. Местные жители хотят, чтобы Эрик получил государственную награду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьник спас одноклассников от нападения несовершеннолетнего друга. Герой уговаривал приятеля не совершать преступление и советовал поговорить с психологом. Однако фото ножа-бабочки у спины одноклассника и сообщение о желании расправы над ним убедили школьника: его знакомый может пойти на все.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Россияне могут подать заявление о признании паспорта недействительным онлайн
15:08
Киев погрузился во тьму: большая часть столицы осталась без света
15:00
Эстония намерена бойкотировать Олимпиаду-2027 из-за возможного участия россиян
14:56
Учителя математики подозревают в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
14:51
В России разработали новый препарат от диабета и ожирения
14:48
Рискуя жизнью: студент медколледжа вытащил мужчину из огня в Ростовской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео