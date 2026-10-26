«Не могу отвести глаз»: Пересильд показала жаркие объятия с Дмитриенко — фото
Музыканту исполнился 21 год.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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Анна Пересильд трогательно поздравила Ваню Дмитриенко с днем рождения
На своей странице в социальной сети актриса Анна Пересильд опубликовала курортные фотографии со своим избранником, певцом Ваней Дмитриенко по случаю его дня рождения.
На кадрах возлюбленные запечатлены в лучах заката на живописном фоне. Ваня обнимает Аню, которая, в свою очередь, нежно смотрит на молодого музыканта и не сводит с него глаз.
«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня…просто будь! Люблю тебя», — подписала кадры артистка.
Трогательными снимками восхитились многие знаменитости. Среди них — телеведущая и певица Ольга Бузова.
«Ну, какие (милые. — Прим. Ред.», — написал артистка под постом Пересильд, добавив сердечное эмоджи.
Исполнитель хитов «Шелк» и «Силуэт» отметил свой день рождения 25 октября. Ему исполнился 21 год. С праздником Дмитриенко публично поздравила и мама Анны Пересильд — заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд. Актриса оставила комментарий под постом самого Вани, в котором он поблагодарил фанатов и друзей за поздравления.
Ранее Анна Пересильд высказалась о скандале между Ваней Дмитриенко и его бывшей девушкой Сашей Айс.
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