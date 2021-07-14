От Фрейда до Ванги: к чему снится свадебное платье?

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Ольга Петровиченко
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Предсказатели и психоаналитики по-разному объясняют причины и последствия увиденного во сне наряда для бракосочетания.

От Фрейда до Ванги: к чему снится свадебное платье?

Фото: depositphotos / elina_lava

Людей издревле интересовала природа снов. Особенно, если они касаются ярких и ожидаемых событий. К примеру, свадьбы. Как приснившееся свадебное платье объясняют сонники Ванги, Фрейда и Нострадамуса?

Сонник Ванги

Болгарская провидица считала, что любой сон, касающийся свадьбы, предсказывает принятие какого-то важного решения. Этот выбор окажет серьезное влияние на человека и его жизнь. Отдельно Ванга выделяла сон о свадебном платье.

  • Сон о выборе и примерке свадебного платья, по соннику Ванги, говорит о вашей зависти к замужним подругам;
  • Покупка свадебного платья предсказывает примирение с возлюбленным;
  • Получить свадебное платье в подарок — к скорому предложению руки и сердца;
  • Примерка свадебного платья при женихе, согласно соннику Ванги, предвещает возникновение каких-то преград к проведению свадьбы;
  • Короткое свадебное платье говорит о недолгом браке или скорой разлуке;
  • Танец в свадебном платье — хороший знак;
  • Стирка свадебного платья снится к попыткам оправдаться или очистить совесть.

Сонник Фрейда

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд считал, что свадебное платье во снах символизирует женское тело. На основе этого заключения он выделил несколько постулатов о том, что может значить сон с нарядом невесты.

  • Если женщина во сне демонстрирует свадебное платье, значит, в реальной жизни она уверена в себе и гордится своим телом;
  • Смятое или разорванное свадебное платье во сне говорит о неудовлетворенности женщины сексуальной жизнью.

Сонник Нострадамуса

Нострадамус толковал появление свадебного платья во сне иначе. По мнению французского предсказателя, свадебное платье во сне символизирует фиаско. 

Сновидец не сможет воплотить все свои желания в действительность. Дело обстоит сложнее, чем он себе представлял. Ему придется решить ряд вопросов, направив всю свою энергию на реализацию задуманного. Только так человек достигнет желаемого.

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