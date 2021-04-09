Пир во время чумы: как прошла свадьба Елизаветы II с Филиппом в послевоенные годы

Ушел из жизни супруг королевы Великобритании, принц Филипп Маунтбеттен. До своего 100-летнего юбилея он не дожил ровно два месяца. 73 года герцог Эдинбургский был рядом с Елизаветой II. Был ее главной поддержкой и опорой.

Как познакомились влюбленные? Могла ли королева выйти замуж за другого? На эти и другие вопросы отвечает 5-tv.ru.

Вместо фермера — моряк

Елизавета II, как настоящая женщина, еще в юности определила, за кого хотела бы выйти замуж. В ее представлении идеальный жених — фермер или конюх. Королева с самого детства питала особую страсть к лошадям, а потому не представляла более выгодной партии.

Однако мечтам Елизаветы не суждено было сбыться. На одном из семейных приемов 13-летняя особа познакомилась с высоким и статным 18-летним курсантом-моряком по имени Филипп. Несмотря на благородное происхождение — дед молодого человека был королем Греции — он был очень беден: родители развелись, воспитывали ребенка родственники.

Кандидатура курсанта даже не рассматривалась в качестве жениха для будущей королевы. Но разве можно противостоять настоящим чувствам? На всех приемах и торжественных мероприятиях Лилибет ходила рядом с Филиппом, не оставляла его ни на минуту. Он, в общем-то, был не против.

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По окончании учебы в 1940 году молодой человек отрекся от всех имевшихся титулов и заступил на службу в ВМФ Британии. С фронта Филипп отправлял Елизавете нежные письма, та отвечала взаимностью. Однажды девушка захотела поехать к любимому, но родители выступили против — наследнице еще предстояло править страной.

Когда война закончилась, принц Маунтбеттен и Елизавета приняли решение пожениться. По слухам, девушка первой сделала предложение кавалеру. Как не упрямились родственники, согласие на брак все-таки дали.

Пир на весь мир

Летом 1947 года молодые объявили о помолвке. Правда, празднество отложили до осени. Филипп и Елизавета, как и их высокопоставленные родственники, не могли определиться: будет торжество пышным или можно ограничиться скромной церемонией. В послевоенные годы семейство не хотело смущать голодавший народ. Но люди, как оказалось, жаждали зрелищ.

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По традиции бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве 20 ноября. Со стороны жениха присутствовала только мама — отыскать родных Филиппа было непросто, к тому же, многие умерли или спились. Невесту представлял весь британский двор.

Платью Елизаветы II завидовали все: длинный шлейф, атласная ткань цвета шампань, расшитая жемчугом и хрусталем. Фата классического фасона была декорирована хрустальными цветами. Стоил наряд баснословных денег — 1200 фунтов стерлингов. На его создание модельер Норман Харнелл потратил несколько месяцев.

А вот на макияже особа сэкономила — подводила глазки и брови сама. Все-таки, нелегкое было время — средств катастрофически не хватало. Как бы то ни было, свадьба получилась шикарной. По примерным подсчетам, только официальных гостей было порядка двух тысяч!

«Я была так счастлива и так наслаждалась всем, что происходило вокруг меня, что в своем эгоизме забыла абсолютно обо всех», — приводит цитату из письма Елизаветы матери Marieclaire.ru.

Вместе навсегда

После свадьбы у Елизаветы и Филиппа начались обыкновенные житейские будни: масса приемов, благотворительные акции, скачки. 14 ноября 1948 года супруга родила принцу первенца Чарльза. Затем семейство переселилось на Мальту — туда Филиппа отправили по долгу службы.

В жизни влюбленных были и радости, и горе. Заботливый супруг помог пережить Елизавете тяжелую утрату — смерть короля Георга VI. Филипп стал первым, кто, приклонив колену, принес клятву верности своей королеве.

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Второй ребенок у четы родился 15 августа 1950 года. Королева подарила любимому дочь Анну. В феврале 1960 года на свет появился сын Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Мальчика назвали в честь отца Филиппа. Принц Эдвард появился у супругов 10 марта 1964 года.

До последнего вздоха Филиппа дорогая Елизавета была рядом с ним. Они много времени проводили в своем поместье, гуляли, дрессировали собак и выращивали лошадей.

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