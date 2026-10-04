Один человек погиб в результате стрельбы на поминальной службе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Полиция не смогла задержать преступника по горячим следам.

Человек погиб в результате стрельбы на поминальной службе

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Tschakert

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Один человек погиб в результате стрельбы на поминальной службе в Лондоне

На западе Лондона в результате стрельбы на поминальной службе погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 2 октября в районе Ист-Актон. Сообщения о стрельбе в полицию поступили около восьми вечера по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, включая врачей.

В результате стрельбы ранения получил 40-летний мужчина. Медикам не удалось спасти пострадавшего. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения. Точная причина смерти будет озвучена после вскрытия.

После случившегося лондонская полиция возбудила уголовное дело. Задержать преступника по горячим следам не вышло. Его ищут.

«Во время инцидента присутствовало от 40 до 50 человек, включая детей», — сказал детектив Брайан Хауи, который ведет расследование.

О других пострадавших не сообщалось.

Детектив обратился к жителям города и призвал их проявить бдительность. Он попросил людей, находившихся в день инцидента в районе улиц Эркенвальд и Брейбрук, вспомнить, видели ли они кого-нибудь с оружием или того, кто вел себя необычно. Кроме того, правоохранители призвали британцев поделиться с ними фотографиями, видео, сделанными 2 октября у места, где произошла стрельба.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании судят мужчину по делу об убийстве человека, который умер спустя 15 лет после нападения.

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