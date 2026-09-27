«Особое отношение» для Меган Маркл: жители Британии возмутились ее просьбами

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

По словам королевского комментатора, местные жители Котсуолдса могли быть недовольны требованиями герцогини Сассекской.

Меган Маркл обвинили в особых требованиях

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt

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Меган Маркл обвинили в просьбах об особом отношении во время визита в Британию

Жители британского региона Котсуолдс выразили недовольство из-за особых условий, которые Меган Маркл могла запрашивать во время недавнего пребывания в Великобритании. Об этом 23 сентября рассказала королевский комментатор Дейзи Макэндрю в подкасте Daily Expresso.

«Возвращение Меган Маркл в Великобританию, как сообщается, вызвало ажиотаж в Котсуолдсе, и королевский комментатор Дейзи Макэндрю утверждает, что местные жители недовольны предполагаемыми просьбами об "особом отношении"», — говорится в публикации.

По ее словам, речь могла идти о доступе к частным территориям и подъездным путям. При этом сведения основаны на информации источников, на которые ссылалась Макэндрю.

Представители Маркл не подтверждали сообщения о подобных просьбах. Поэтому утверждения об особом отношении к герцогине Сассекской остаются неподтвержденными.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что Меган Маркл после возвращения в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми оказалась в центре внимания жителей Котсуолдса, где семья обустроила дом. 

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