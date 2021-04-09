Что-то скрывает? Почему Елизавета II отказалась от пышных похорон принца Филиппа

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа, не стало утром 9 апреля. Официальная причина его смерти до сих пор не названа. Известно лишь, что в начале 2021 года герцог Эдинбургский был экстренно госпитализирован, затем перенес тяжелую операцию.

Утрату мужа Елизавета II переживает тяжело. В связи с трагедией в стране был объявлен 30-дневный траур. Как и полагается в таких случаях, королевская семья должна была организовать пышную прощальную церемонию. Однако все пошло не по плану.

Почему родственники так старательно уговаривают общественность не пытаться проникнуть на отпевание Филиппа? Почему так тщательно скрывают дату похорон? На эти и другие вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила основатель академии светских и деловых коммуникаций Esthetiquette.club и социо-культурологического проекта LoyalRoyal.me, культуролог, имидж- и этикет-консультант Ксения Ферзь.

По старым обычаям

Эксперт объяснила, что в Великобритании существуют как государственные, так и церемониальные королевские похороны. Для простого обывателя различия неочевидны.

По факту, в первом случае вся страна практически «парализована»: масса формальностей, которые нужно соблюдать, огромное количество строгих правил и ритуалов. Во втором же все гораздо проще: в церемонии участвуют только самые близкие люди усопшего. Никакой отчетности, никакой «показухи». Даже всплакнуть и потерять рассудок не возбраняется.

Тех, кто верит в различные теории заговора, Ксения Ферзь поспешила расстроить: мотивы отказа от пышных похорон Филиппа понятны. Родственники не хотят, чтобы полстраны слегло в больницы из-за заражения COVID. Да и сам принц не желал другой участи.

«Ход церемонии похорон герцога Эдинбургского пересматривается с учетом преобладающих ныне обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19. Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке перед похоронами. Это соответствует как традиции, так и желанию Его Королевского Высочества. Семья не хотела шумихи и суеты вокруг этого мероприятия», — объяснила культуролог.

Не уважают?

Кому-то может показаться, что скромные похороны принца Филиппа — главный показатель того, как к нему относятся родственники. Однако Ксения Ферзь этой позиции не разделяет.

Эксперт рассказала, что в истории Британии действительно были случаи, когда отнюдь не королевских персон провожали в последний путь с большим размахом. Но это всего лишь исключение из правил, и сравнивать этих людей с супругом Елизаветы II было бы нелогично.

«По приказу монарха и по итогам голосования в парламенте, который выделяет средства, государственные похороны могут назначить для лица, который не является ни монархом, ни членом королевской семьи, но государственный вклад которого чрезвычайно велик и очевиден для всех. Например, сэр Уинстон Черчиль — премьер-министр военного времени Великобритании был удостоен такой чести», — пояснила эксперт.

В числе избранных оказалась и экс-супруга принца Чарльза Диана. Публика ее так сильно любила, что даже после официального развода с супругом продолжала называть принцессой Уэльской. Отказать народу в прощании с матерью принцев Уильяма и Гарри было бы проявлением высшего неуважения.

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