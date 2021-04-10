Осенью 2020 года знаменитой телеведущей, актрисе и певице Ольге Орловой исполнилось 43 года. Разбирая старые архивы, звезда нашла уникальные снимки времен своих выступлений в составе поп-группы «Блестящие». Как давно это было!

Одно из эксклюзивных фото Орлова опубликовала в Instagram. В кадре — совсем юная длинноволосая красавица позирует лишь в одном в нижнем белье. Девушка с ангельской внешностью упала на колени перед зрителем, обхватила руками микрофон и устремила взгляд куда-то вперед, вглубь зала.

«Вот так бывает, покопаешься и найдешь фотку, где мне, скорее всего, нет 20!» — поделилась с фанатами Ольга.

Instagram @olgaorlova1311

Те, как оказалось, певицу совершенно не узнали. Поклонники не понимали, как так получилось: ныне фигуристая и вполне приятная леди ранее была совершенно «несуразным ребенком».

«Тело девочки, а голова — отдельно. Фотошоп что ли?»

«Господи, обнять и плакать!»

«Это просто голова приделана к какому-то телу. Жесть, конечно», — писали недовольные юзеры.

Но на защиту Орловой встали звездные коллеги. Анна Семенович и Валерия, Эвелина Бледанс и Екатерина Стриженова уверенно заявили: что в молодости, что в зрелом возрасте — Ольга всегда одинаково хороша!

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит новый возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Орловой.