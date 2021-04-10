Умер народный артист России Эмиль Верник
| Алиса Маркова Общество Срочная новость 1 132
Деятель искусства, отец известного актера и тоже народного артиста России Игоря Верника, скончался в возрасте 96 лет.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Умер народный артист России Эмиль Верник. Деятель искусства скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова сына знаменитого режиссера Игоря Верника.
Отмечается, что главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер в субботу, 10 апреля, в результате остановки сердца.
Пока дата и место прощания с Эмилем Верником не сообщаются.
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