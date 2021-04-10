Умер народный артист России Эмиль Верник. Деятель искусства скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова сына знаменитого режиссера Игоря Верника.

Отмечается, что главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер в субботу, 10 апреля, в результате остановки сердца.

Пока дата и место прощания с Эмилем Верником не сообщаются.