Умер народный артист России Эмиль Верник

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Алиса Маркова
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Деятель искусства, отец известного актера и тоже народного артиста России Игоря Верника, скончался в возрасте 96 лет.

Умер народный артист России Эмиль Верник

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Умер народный артист России Эмиль Верник. Деятель искусства скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова сына знаменитого режиссера Игоря Верника.

Отмечается, что главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер в субботу, 10 апреля, в результате остановки сердца.

Пока дата и место прощания с Эмилем Верником не сообщаются.

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