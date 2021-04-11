«Убрать с глаз долой»: какой была последняя воля принца Филиппа

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Виктория Андреева
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Супруга королевы Елизаветы II не стало утром 9 апреля. До своего столетия герцог Эдинбургский не дожил ровно два месяца.

«Убрать с глаз долой»: какой была последняя воля принца Филиппа

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II предчувствовал свою скорую смерть. Именно поэтому незадолго до трагедии потребовал выписать его из больницы. О том, как прошли последние дни принца Филиппа и какова была его последняя воля — рассказали источники, близкие к монаршей семье.

Причина смерти герцога Эдинбургского все еще не названа. Известно лишь, что в начале 2021 года его экстренно госпитализировали, а затем провели операцию на сердце. Велась речь и о том, что принц подхватил злосчастный COVID. Однако эту информацию никто из членов королевской семьи не подтвердил.

Лишь одно сегодня известно совершенно точно: за несколько дней до кончины Филипп отчаянно просился домой. В июне 2021-го супругу Елизаветы II могло исполниться 100 лет.

«Врачи прооперировали сердце, чтобы дать ему чуть больше времени. Может быть, с расчетом на его юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице», — цитирует источник Evening Standard.

Последние дни своей жизни Филипп провел за чтением книг под солнечными лучами. Герцог Эдинбургский много созванивался с родственниками, писал письма. Хотел успеть насладиться мгновением. Он также не позволял кому-либо себя одевать и кормить, старался быть самостоятельным.

«Он пришел в ярость, когда его поместили в инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы „эту проклятую штуку убрали с глаз долой"», — рассказал инсайдер.

В ночь на 9 апреля состояние принца резко ухудшилось. Подданные и родственники предлагали поехать в больницу. Но королева Елизавета II, дежурившая у постели больного супруга, запретила его вывозить.

globallookpress.com / Geoff Pugh

«Филипп не хотел суеты. Он хотел мирно умереть в собственной постели дома, в Виндзорском замке. Он выразил желание, чтобы в стране не устраивали государственные похороны по его поводу», — заключил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда состоятся похороны принца Филиппа.

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