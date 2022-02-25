Мужчины каких знаков зодиака будут самыми верными и заботливыми мужьями

Идеальный любовник, муж и отец — неужели один мужчина может сочетать в себе все эти качества? Да, уверяют астрологи и предлагают заглянуть в натальную карту к своему партнеру.

Эксперты уверяют: знак зодиака может рассказать о мужчине гораздо больше, чем он сам знает о себе. Больше не нужно тратить годы на поиски достойных кавалеров: список идеальных — перед вами!

Мужчина-Овен только кажется заносчивым и своенравным. На самом деле он очень чутко относится к людям и любое событие принимает близко к сердцу. Этот кавалер предпочитает сильных женщин — другие просто не выдержат его характера. Свою избранницу он ни за что не даст в обиду, а ее любое желание воспримет как приказ.

Мужчина-Близнецы очень быстро влюбляется. Но это не значит, что речь идет о каждой встречной. Этот ухажер точно знает, какая женщина ему нужна. А потому, встретив идеальную невесту, долго не думает: сразу под венец. Представитель этого знака учтив и обходителен. Он точно поддержит даму и в горе, и в радости.

Мужчина-Рак — человек щедрый и безотказный. Он, как истинный интроверт, мечтает поскорее найти «свою» партнершу, чтобы спокойно растить детей и не думать о пустой суете. Его не прельщают свободные отношения, а потому бояться измены точно не стоит. Спутница Рака всегда будет чувствовать себя королевой.

Мужчина-Весы самый неконфликтный человек на свете. Барышню он выбирает по внешнему виду: идеальная не та, у которой правильные черты лица и тонкая талия, а та, у которой есть изюминка. Например, большая родинка над верхней губой. Мужчина-Весы нуждается в женщине-музе. Просто будьте с ним рядом, и поймете, что такое рай на Земле.

Мужчина-Скорпион хоть и обладает плохой репутацией, но свою любимую женщину всегда будет носить на руках. Да, у этого кавалера сложный нрав, зато его способности тонко мыслить и угадывать желания спутницы позавидует каждый. Представитель этого знака обожает секс и с юношества мечтает о большом количестве детей. Достаток и счастье с ним обеспечены, пишет Teleprogramma.pro.

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