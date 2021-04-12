🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 апреля Луна находится в созвездии Овна, используйте это время для того, чтобы реализовать свои давние задумки. Любые начинания будут иметь успех. Идеальный день, чтобы сесть на диету или заняться физическими упражнениями. Энергия Овна поддержит ваше здоровье и самочувствие.

♈ Овен

Все мы проходим через периоды работы и отдыха — и именно равновесие между действием и бездействием каким-то образом сохраняет нас в здравом уме. Поэтому вместо того, чтобы сопротивляться тому, где вы находитесь, примите свою потребность сделать перерыв и слезть с хомячьего колеса. Уделяйте приоритетное внимание здоровью и хорошему самочувствию.

Космический совет: примите свою жизнь такой, какая она есть.

♉ Телец

Прошлое давит на вас сильнее, чем вы можете себе представить, Тельцы. Нужно помнить, что вы не сможете начать все сначала, пока не обновите себя. Итак, отпустите плохие воспоминания и хорошие воспоминания тоже. Этот процесс невозможно завершить за один день, но это не значит, что вы не можете начать именно сегодня.

Космический совет: отпустите свое прошлое.

♊ Близнецы

Было время, когда вы уступали, чтобы вписаться в окружение. За последние несколько месяцев вы претерпели огромную трансформацию, которая вдохновила вас стать самим собой. Поэтому избавьтесь от ваших былых убеждений, и доверьтесь грядущим большим переменам.

Космический совет: пришло время поверить в свою силу и потенциал, как никогда раньше.

♋ Рак

Не всем посчастливилось иметь наставника, который дает нам правильное руководство и вдохновляет нас на реализацию потенциала. Признайте, что у вас, действительно, есть дар, Раки. Примите это, как подтверждение, что вы находитесь там, где вам нужно быть, и что ваша жизнь движется в правильном направлении.

Космический совет: все идет так, как должно быть.

♌ Лев

Пора вспомнить старое выражение: «все происходит не просто так». Ваше высшее «я» дает возможность ослабить хватку там, где это необходимо, и переработать тяжелые эмоции. Звезды хотят, чтобы вы запомнили сейчас и до конца текущего месяца: есть новый вы, ожидающий, чтобы родиться из пепла старого.

Космический совет: все переменится к лучшему.

♍ Дева

Ваша мантра в эти выходные — «действуй сейчас, думай потом». Учитывая, как осторожно вы обычно себя ведете, рисковать может быть совсем и неплохо, Девы! Более того, дела на любовном и романтическом фронте тоже идут в лучшую сторону.

Космический совет: будьте спонтанны.

♎ Весы

Есть ощущение, что вы находитесь там, где должны быть. Некоторым из вас может быть предложена возможность, которая выпадает раз в жизни. Она может показаться пугающей просто потому, что она находится вне вашей зоны комфорта. Доверяйте тому, что вам предлагают, и верьте в себя. В ваших силах достичь невозможного, Весы.

Космический совет: вера в себя поможет достичь небывалых высот в жизни.

♏ Скорпион

Позвольте себе получать любовь и доброту, которые вы даете другим, не чувствуя себя обязанным исцелять или исправлять их в ответ. Верьте, что этот внутренний сдвиг изменит ваши отношения динамично—и к лучшему. Те, кто был в отношениях могут почувствовать вдохновение, чтобы сделать следующий шаг. Жизнь, которую вы строите вместе, может не выглядеть идеальной со стороны, но вы знаете, что ваша приверженность друг другу поможет вам пройти через испытания и невзгоды.

Космический совет: позвольте себе принять любовь, которую вы дарили другим.

♐ Стрелец

Время смотреть на своих любимых так, словно они — лучшее, что с вами случилось. Верьте, что эти отношения расцветут со временем. Некоторые из вас, возможно, также подумывают о том, чтобы войти в бизнес с вашими друзьями или знакомыми. Установите правила с самого начала, Стрельцы. Это поможет вам сохранить границу между личным и профессиональным.

Космический совет: будьте открыты любви и романтике.

♑ Козерог

Козероги, есть время для работы и есть время для отдыха, и вы находите гармонию между этими двумя крайностями. Сохраняйте этот баланс, чтобы держать свою работоспособность на высшем уровне.

Космический совет: сохраняйте баланс между работой и отдыхом.

♒ Водолей

У всех есть представление о том, какими должны быть и какими не должны быть люди в нашей жизни. 12 апреля понаблюдайте за ожиданиями, которые давят на вас, соберите их в метафорическую коробку и избавьтесь от них. Это ненужный груз, который вам только мешает.

Космический совет: освободите себя от бремени ожиданий.

♊ Рыбы

У вас не получается ясно мыслить или принимать какие-либо решения. Вот что нужно сделать, Рыбы: отойдите на некоторое расстояние. Это поможет вам увидеть ситуацию такой, какая она есть. Освободитесь от чувства вины и стыда, которые тяготят вас в этот момент.

Космический совет: взгляните на проблему со стороны, и вы найдете ее решение.

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