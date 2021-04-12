В Кремле прокомментировали идею длинных выходных на майские

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Светлана Шевченко
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В сети стали активно обсуждать слухи о продлении выходных из-за профилактики коронавируса.

Фото, видео: Depositphotos / monkeybusiness; 5-tv.ru

В Кремле прокомментировали ходящие в сети слухи о том, что майские праздники могут быть увеличены за счет введения выходного дня в рабочие между праздниками. Таким образом россияне якобы будут отдыхать с 1 по 10 мая.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

Кроме того Песков подчеркнул, что в России достаточно гибкая эпидемиологическая обстановка, поэтому оперштаб и правительство принимают решения, смотря на обстановку с COVID-19 в целом по стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоть Парад Победы в Москве обязательно состоится, но на него не будут приглашены иностранные лидеры. Кроме того, решение о необходимости защитных масок для гостей будет приниматься позднее на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

 
 

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