Соседов о поведении Карнавал в споре с Долиной: «Эллочка-людоедка с надутыми губами»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 054

Народная артистка РФ и тиктокерша едва не подрались в эфире YouTube-шоу из-за разных взглядов на жизнь.

Фото, видео: Instagram @Instagram @karna.val; 5-tv.ru

Скандала на «Музыкалити» могло и не быть, если бы оппоненткой народной артистки РФ Ларисы Долиной была не юная тиктокерша, а компетентный человек. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил музыкальный критик, журналист Сергей Соседов.

Конфликт между певицей и блогером в эфире YouTube-шоу разгорелся из-за разных взглядов на ведение бизнеса. Долина утверждала, что профессионал своего дела обязан получить достойное образование. Карнавал настаивала, что сегодня достаточно быть просто смелой и активной, чтобы завоевать сердца поклонников и зарабатывать миллионы.

Зная, что Валя хвастается своим вокалом, народная артистка предложила ей повторить хотя бы элементарную распевку. Блогер с заданием не справилась, что вызвало гнев 65-летней Ларисы Александровны.

«Незачем было звать Долину, потрясающую, опытнейшую певицу, отвлекать ее на ерунду. Смешно приглашать к Долиной какую-то, ну прости меня Господи… Она вообще кто такая? Я вообще ее в первый раз вижу и слышу и, надеюсь, в последний!» — ужасался Соседов.

Музыкальный критик сравнил Валю Карнавал с героиней романа «Двенадцать стульев» Эллочкой-людоедкой. По его мнению, тиктокерша также не умеет формулировать свои мысли и обладает скудным запасом «модных» слов.

«Карнавал пустая совершенно! С интеллектом пятилетней девочки. Пришла какая-то певица с надутыми губами. Мне смешно все это видеть. Эта Валя Карнавал — ноль полный. Она вообще не достойна даже быть рядом с Долиной. Даже просто стоять с ней рядом, а не только разговаривать, что-то там верещать!» — возмущался критик.

Соседов признался, что закрыл бы все бессмысленные развлекательные шоу, будь у него такая возможность. Он считает, что большие артисты не должны тратить свое время на выяснение отношений с людьми, которые пока еще не совершили никакого прорыва.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто ополчился на Ларису Долину после скандала с Валей Карнавал.

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