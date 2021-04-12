«Точно сыграла»: Светличная о работе с Серафимой Холиной в «Бриллиантовой руке»

Советская актриса Серафима Холина скончалась в Москве в возрасте 97 лет. Российским зрителям она особенно запомнилась по небольшой роли ведущей модного показа в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru актриса Светлана Светличная рассказала о своей коллеге по съемочной площадке.

«У нее было буквально полминуты. По-моему, мы с ней вместе не снимались. Это у нее был свой кусочек в картине «Бриллиантовая рука», где она очень хорошо сыграла, очень точно. И была симпатичная. Но в таких случаях я всегда говорю: «Слава Богу, что прожила такую жизнь. Красивую, хорошую, интересную“», — сказала Светлана Светличная.

Тело Серафимы Холиной нашла ее дочь Людмила. Мать она обнаружила в квартире на проспекте Вернадского, где они жили вместе. На момент смерти знаменитости было 97 лет. Причина кончины Холиной пока не называется.

Серафима Холина сыграла в таких картинах, как «Метель», «Аннушка», «Вихри враждебные», «Доброе утро» и «Жених с того света». Также Холина играла в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Еще она была профессиональной актрисой озвучки — ее голосом говорят герои более чем трех десятков фильмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала, какой ее семье запомнилась Серафима Холина.