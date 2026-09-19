Стала известна причина смерти режиссера-документалиста Георгия Негашева

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Василиса Власова
Василиса Власова 45 0

Кинематографист страдал от продолжительной болезни.

Стала известна причина смерти режиссера Георгия Негашева

Фото: Анна Майорова/ТАСС

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Причиной смерти российского режиссера Георгия Александровича Негашева стала продолжительная болезнь. Об этом 19 сентября в беседе с РИА Новости сообщили в семье кинематографиста.

Собеседница агентства уточнила, что кинематографист ушел из жизни, страдая от продолжительной болезни.

В 1947 году в Свердловске родился Георгий Негашев. Получив в Ленинградском институте культуры профессию режиссера самодеятельного театрального коллектива, он устроился в Гостелерадиокомпанию Свердловска режиссером документального кино, а позднее дорос до главного режиссера.

С 1992 по 1994 год он руководил Западно-Сибирской киностудией, после чего почти десятилетие возглавлял Свердловскую киностудию. Начиная с 1996 года Негашев занимал пост генерального директора фестиваля неигрового кино под названием «Россия» в Екатеринбурге и одновременно с этим был художественным руководителем кинокомпании «Снега».

В его фильмографии — более 40 картин, среди которых «Последний герой симеизского пляжа», «Новые времена», «Колыбельная с куклой» и киноэпопея на четыре серии «Равная величайшим битвам». Работы режиссера получали награды на российских и зарубежных кинофестивалях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком состоянии находилась актриса Анна Шерлинг перед смертью.

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