«Пробивает холодный пот»: Гальцев рассказал о сне, который шокировал его перед юбилеем

Заслуженный артист России Юрий Гальцев отпраздновал юбилей. 12 апреля ему исполнилось 60 лет. Пародист рассказал 5-tv.ru, что за неделю до праздника ему приснился интересный сон, который надолго останется в его памяти.

«И вдруг мне снится папа, царствие ему небесное. Я вспоминаю тот случай, когда я учусь в ЛГИТМиК, и мне звонит папа. Он говорит: „Юр, мне 50 лет, ты приедешь?“. А я еще учился, был студентом, говорю: „Слушай, ну как я приеду, меня не отпустят“. Папа: „Ну ладно, это же юбилейный год, в любое время приедешь, и мы с тобой, конечно же отпразднуем“. И я помню, что я тогда подумал. Я положил трубку и подумал: „Папа то какой старый, 50 лет“. Папанька, с которым ездили, балдели на острова, моторные лодки, вязали сети, пели песни. Он уже совсем старенький. И меня осенило, что мне же 50 уже. Я же такой-же как отец. И вдруг меня пробивает пот холодный. Представляете, я думал, что мне 50, а мне то 60!» — поделился Гальцев.

Артист признался, что во время пандемии он написал детскую книгу и примерно восемь-девять новых песен. Специально для 5-tv.ru именинник исполнил отрывок одной из них.

Юрий Гальцев родился и вырос в Кургане. Там он закончил машиностроительный институт, а после этого перебрался в Северную столицу, где учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на специализации «Музыкально-речевая эстрада». Уже со второго курса он работал в известном «Театре-Буфф». В 1999 году Юрий Гальцев создал свой собственный театр «Утюг». Сейчас Гальцев — художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге.

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