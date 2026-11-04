Мир музыки потерял легенду: ушел из жизни шведский маэстро Герберт Блумстедт
Коллеги артиста назвали его смерть большой утратой.
Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Willnow
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Дирижер Герберт Блумстедт умер в Гетеборге в возрасте 99 лет
В Швеции в возрасте 99 лет не стало всемирно известного дирижера Герберта Блумстедта. Об уходе из жизни маэстро сообщила пресс-служба немецкого агентства KünstlerSekretariat am Gasteig, специализирующегося на менеджменте и представительстве музыкантов.
«С большой скорбью сообщаем о смерти Герберта Блумстедта, одного из выдающихся дирижеров нашего времени», — говорится в сообщении.
Артист ушел из жизни мирно: последние минуты он провел в стенах своего родного дома в Гетеборге, в окружении близких людей. В организации заявили, что со смертью Блумстедта мир музыки потерял не только выдающегося деятеля, вдохновлявшего оркестры и публику, но и человека, который многие годы «был частью нашей жизни».
Почетный директор агентства и бывший генеральный менеджер маэстро Лотар Шакке признался, что новость о смерти Блумстедта стало для него глубокой утратой. По его словам, каждая встреча с музыкантом была праздником, а знания и юмор артиста дарили всем духовную и человеческую радость.
Герберт Блумстедт родился 11 июля 1927 года в американском Спрингфилде. Спустя два года его семья перебралась в Швецию, где будущий дирижер получил музыкальное образование. За свою творческую карьеру он возглавлял ведущие оркестры Норвегии, Швеции, Германии, Дании и США.
Блумстедта прославился благодаря большой работе над произведениями Бетховена, Шуберта, Брамса и других классиков. За свой труд он был удостоен двух премий «Грэмми», государственных медалей и других наград. При этом артист продолжал давать концерты до самой смерти.
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