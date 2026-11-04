Трамп похвастался безопасностью нового бального зала в Белом доме

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Мурад Устаров
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Объект отличается от других повышенными мерами защиты.

Трамп о встрече с Путиным в бальном зале Белого дома

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп похвастался безопасностью нового бального зала в Белом доме

Гостями нового бального зала в Белом доме, который сейчас возводится, могут стать мировые лидеры. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

Он отметил, что новый объект выделяется повышенными мерами защиты. По словам Трампа, его создают с расчетом на надежную охрану главы государства, что сделает здание максимально безопасным.

«Если он (президент — Прим.ред.) принимает за ужином президента Китая, России или любой другой страны, то все гости, будь их две или 2,5 тысячи, будут в полной безопасности», — подчеркнул лидер США.

Трамп заявил, что ключевые элементы проекта — бронированные конструкции и специальное остекление боковых стен, позволяющие совместить прозрачность и надежную защиту.

Масштабную реконструкцию Белого дома Трамп запустил после того, как снова стал президентом. В резиденцию привезли антиквариат, интерьеры дополнили золотой отделкой. Для возведения объекта Трамп потребовал демонтировать Восточное крыло.

Кроме того, проект включает в себя бомбоубежище, госпиталь, секретные военные части, непробиваемые крыши, а также противоударные крыши и потолки.

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