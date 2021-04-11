Шоумен Юрий Гальцев и актриса Елена Воробей — первые лица программы «Аншлаг». Когда кто-то из них появлялся на сцене, зал разрывался от смеха. Что уж говорить о совместных номерах!

Селебрити давно приписывали роман: ну не могут друзья так проникновенно и трогательно играть сценки про мужа и жену, начальника и подчиненную. К тому же, оба проводили вместе на съемках едва ли не по 24 часа.

Рассказать зрителям правду о своих отношениях Гальцев и Воробей решились только сейчас.

«Нас с Еленой поженили после первого номера. Куда бы не приезжал, все спрашивали: «А где твоя жена Лена?“» — признался шоумен в эфире программы Андрея Малахова.

«Это мой самый загадочный брак. И самый продолжительный!» — смеясь, заявила Воробей.

Актриса вспомнила, как весело их вместе с Юрием встречали в гостиницах Украины. В одном небольшом городишке обоих чуть не поселили в номер для новобрачных. Пришлось требовать два «люкса».

«Женщина шепчет мне: „Что, поругались?“. Мы 19 лет с Юрой в браке, получается», — заключила Воробей.

Instagram @vorobei_elena

По сей день Юрий Гальцев и Елена Воробей продолжают «водить за нос» фанатов. То и дело публикуют совместные снимки, обнимаются, целуются. На деле же у каждого из них своя семья, пишет URA.RU.

Юрий Гальцев был женат дважды. Первая супруга Светлана подарила ему сына Михаила. А вторая Ирина — дочку Марию. По слухам, у артиста есть также один внебрачный ребенок.

У Елены же было два недолгих фиктивных брака, а с третьим мужем — актером петербургского театра «Буфф» Андреем Кислюком — она прожила десять лет. Сейчас звезда одна воспитывает дочь Софию.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядел Юрий Гальцев в молодости.