«Окажется в тени»: Камилла подозревает принца Гарри в заговоре против нее

Radar Online: Камилла подозревает принца Гарри в заговоре против нее

Королева Камилла обеспокоена тем, что планы принца Гарри, связанные с 30-й годовщиной смерти его матери принцессы Дианы, могут привлечь больше внимания, чем ее 80-летний юбилей. Об этом сообщило Radar Online.

По информации издания, Гарри рассматривает варианты, как почтить память Дианы перед годовщиной ее смерти 31 августа 2027 года. Юбилей Камиллы состоится за шесть недель до этой даты — 17 июля.

Источник заявил, что любые мероприятия в честь Дианы могут вызвать большой интерес общественности, из-за чего празднование дня рождения Камиллы окажется менее заметным.

«Никто не говорит, что он не должен чтить память своей матери, но из-за времени проведения мероприятия 80-летие Камиллы неизбежно окажется в тени», — сказал источник.

При этом, как утверждается, Гарри не рассматривает свои планы как попытку соперничества с Камиллой. По словам источника, годовщина смерти Дианы имеет для него особое значение. Однако крупный телевизионный проект или публичное мероприятие все равно могут привлечь внимание мировой аудитории.

Также ранее появились сообщения о недовольстве Камиллы из-за возможной связи Гарри и Меган Маркл с мемуарами Чарльза Спенсера о Диане. Королева подозревает Сассексов в поддержке публикации книги.

Мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра» содержат подробности о разговоре Карла с братом Дианы после ее смерти. Представитель дворца отказался подробно комментировать книгу, но заявил, что боль после потери близкого человека может влиять на восприятие событий и память.

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