В Петербурге участницу квеста душили и били электрошокером во время игры

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Георгий Иванов
Эксклюзив 2 873

У пострадавшей зафиксировали кровоподтеки, следы ударов и синяки.

Фото, видео: Depositphotos / arskajuhani; 5-tv.ru

Поход на иммерсивное шоу закончился натуральным насилием для жительницы Петербурга. Девушка рассказала, что актеры квеста били ее, душили и даже пытали электричеством.

«Навалился и начал придушивать. Я стала говорить, чтобы актер это прекратил, что мне не нравится. А он ответил, что это он здесь решает, что можно, а что нельзя», — поделилась девушка.

Организаторы утверждают, что все происходило в рамках сценария. Девушка подтвердила, что перед началом игры им проводили инструктаж, предупреждали, что могут быть пугающие моменты и если они захотят покинуть площадку, то им необходимо подать актерам специальный сигнал.

«Нам сказали, что если вам не понравится, если захотите надо показать жест с руками, сложенными в крест. Но в таком положении, когда на меня навалились, я не могла так сделать. Потом, когда я подошла и сказала, что хочу выйти, уговорили остаться, сказали, что уже конец, скоро все закончится», — рассказала пострадавшая.

После игры девушке пришлось ехать не домой, а в больницу — у нее зафиксировали кровоподтеки, следы ударов электрошокером и синяки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок повредил позвоночник во время путешествия в «страну хоббитов».

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В Петербурге участницу квеста душили и били электрошокером во время игры

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